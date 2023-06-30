Оккупанты обстреляли Антоновку Херсонской области, пострадала семья с шестилетним ребенком

"Пострадала семья с ребенком. У шестилетнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести", – написал он.
По словам Прокудина, также из-за вражеского удара ранены 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.
Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им медицинскую помощь.
За сутки 29 июня россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, трое жителей погибли, четверо были ранены.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.