Оккупанты обстреляли Антоновку Херсонской области, пострадала семья с шестилетним ребенком

"Пострадала семья с ребенком. У шестилетнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести", – написал он.

По словам Прокудина, также из-за вражеского удара ранены 79-летний мужчина и 42-летняя женщина.

Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им медицинскую помощь.

За сутки 29 июня россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, трое жителей погибли, четверо были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.