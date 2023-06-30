На острове Джарылгач оккупанты уничтожили всю растительность – ученый

"Оккупанты полностью сожгли Джарылгач", – написал Сергей Данилов.
В комментарии "Украинской правде" ученый рассказал, что в течение 28–29 июня в восточной части острова, где расположены основные лесные насаждения, случился пожар.
"Выглядит так, что там был очень мощный пожар, в результате которого погибли все зеленые насаждения в центральной и восточной части острова", – рассказал исследователь.
По его словам, на острове преимущественно произрастали искусственные насаждения и работало лесничество.
"Там сложились довольно уникальные ландшафты, нечто подобное было на Кинбурнской косе, которая тоже в значительной степени сгорела. В весенний период там будет травяной покров, но без вмешательства человека Джарылгач превратится в песчаный остров, размываемый водой", – отметил Данилов.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от захватчиков правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.