На острове Джарылгач оккупанты уничтожили всю растительность – ученый

В течение 28–29 июня в восточной части Джарылгача, где расположены основные лесные насаждения, случился пожар Фото: depositphotos.com

"Оккупанты полностью сожгли Джарылгач", – написал Сергей Данилов.

В комментарии "Украинской правде" ученый рассказал, что в течение 28–29 июня в восточной части острова, где расположены основные лесные насаждения, случился пожар.

"Выглядит так, что там был очень мощный пожар, в результате которого погибли все зеленые насаждения в центральной и восточной части острова", – рассказал исследователь.

По его словам, на острове преимущественно произрастали искусственные насаждения и работало лесничество.

"Там сложились довольно уникальные ландшафты, нечто подобное было на Кинбурнской косе, которая тоже в значительной степени сгорела. В весенний период там будет травяной покров, но без вмешательства человека Джарылгач превратится в песчаный остров, размываемый водой", – отметил Данилов.