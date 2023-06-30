Оккупанты из РСЗО обстреляли школу в Донецкой области, погибла учительница и главный бухгалтер, еще шесть человек получили ранения – прокуратура

На момент обстрела в школе в Сергеевке находились 12 гражданских, отметили в Донецкой областной прокуратуре Фото: Донецька обласна прокуратура / Facebook

"Около 11.20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района. Попадание произошло на территории местной школы, в которой на момент обстрела находились 12 гражданских – представители администрации, учителя и технический персонал, – сказано в сообщении. – В результате обстрела погибли 56-летняя учительница начальных классов и 44-летняя главный бухгалтер. Шестеро других сотрудников, из них четверо мужчин в возрасте от 54 до 69 лет и две женщины 24 и 34 лет получили телесные повреждения. Всех доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями".

Отмечается, что в результате российского обстрела часть здания школы практически разрушена.

"Разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь", – говорится в сообщении.