Оккупанты из РСЗО обстреляли школу в Донецкой области, погибла учительница и главный бухгалтер, еще шесть человек получили ранения – прокуратура

"Около 11.20 оккупационные войска РФ ударили, вероятно, из реактивных систем залпового огня по селу Сергеевка Покровского района. Попадание произошло на территории местной школы, в которой на момент обстрела находились 12 гражданских – представители администрации, учителя и технический персонал, – сказано в сообщении. – В результате обстрела погибли 56-летняя учительница начальных классов и 44-летняя главный бухгалтер. Шестеро других сотрудников, из них четверо мужчин в возрасте от 54 до 69 лет и две женщины 24 и 34 лет получили телесные повреждения. Всех доставили в больницу с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями".
Отмечается, что в результате российского обстрела часть здания школы практически разрушена.
"Разбиты классные комнаты, кабинеты и другие помещения, разбита мебель и школьный инвентарь", – говорится в сообщении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. 26 июня стало известно, что украинская армия деоккупировала девятый населенный пункт – Ровнополь Донецкой области.