Оккупанты потеряли за сутки 24 артсредства на огневых позициях, украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб ВСУ

Россияне в войне против Украины потеряли 4127 артсистем, сообщили в Генштабе ВСУ утром 30 июня Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", – сказано в сообщении.

В то же время оккупанты ночью нанесли очередной ракетно-авиационный удар – применили четыре зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области. Украинские защитники уничтожили 10 из 13 дронов-камикадзе.

"В общем в течение суток противник нанес восемь ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждено более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс", – рассказали в Генштабе ВСУ.