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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты потеряли за сутки 24 артсредства на огневых позициях, украинская авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения россиян – Генштаб ВСУ

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Россияне в войне против Украины потеряли 4127 артсистем, сообщили в Генштабе ВСУ утром 30 июня
Россияне в войне против Украины потеряли 4127 артсистем, сообщили в Генштабе ВСУ утром 30 июня
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Авиация сил обороны Украины за сутки 30 июня нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов и один – по их ЗРК. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, три склада боеприпасов, 24 артиллерийских средства на огневых позициях и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", – сказано в сообщении.

В то же время оккупанты ночью нанесли очередной ракетно-авиационный удар – применили четыре зенитные управляемые ракеты из ЗРК С-300 и 13 иранских ударных БПЛА Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам в Запорожской области. Украинские защитники уничтожили 10 из 13 дронов-камикадзе.

"В общем в течение суток противник нанес восемь ракетных и 34 авиационных удара, совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. К сожалению, есть погибшие и раненые мирные люди, повреждено более 20 гражданских жилых домов и учебно-воспитательный комплекс", – рассказали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Z5gPgJTa4ae3pe1AAce7bPe573v3e4b5zA14Vbfh3aXCgGcCgKgZG2qJXHhyZJ6Rl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

По данным Генштаба ВСУ на утро 30 июня, силы обороны Украины с начала российского полномасштабного вторжения ликвидировали уже около 228 340 оккупантов (+560 за последние сутки). Кроме того, оккупанты потеряли в войне 4127 артсистем и тысячи единиц другого вооружения.

Теги: Генштаб ВСУ, авиация, раненые, артиллерия, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, погибшие, потери армии России
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