Генштаб ВСУ: Российская армия безуспешно наступала в двух областях Украины, оккупанты применяли авиацию

Оккупанты нанесли авиаудары в районах девяти населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Отмечается, что оккупанты безуспешно наступали в направлении Новоселовского Луганской области, в районах Богдановки, Хромового, Марьинки, Авдеевки и Первомайского (при поддержке авиации) Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск, – сказано в сообщении. – На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено… На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие".

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Спорное, Нью-Йорк, Марьинка, Благодатное, Золотая Нива и Раздоловка Донецкой области, Антоновка Херсонской области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.