Генштаб ВСУ: Российская армия безуспешно наступала в двух областях Украины, оккупанты применяли авиацию

Отмечается, что оккупанты безуспешно наступали в направлении Новоселовского Луганской области, в районах Богдановки, Хромового, Марьинки, Авдеевки и Первомайского (при поддержке авиации) Донецкой области.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск, – сказано в сообщении. – На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено… На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие".
Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Спорное, Нью-Йорк, Марьинка, Благодатное, Золотая Нива и Раздоловка Донецкой области, Антоновка Херсонской области.
Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.