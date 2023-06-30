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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Российская армия безуспешно наступала в двух областях Украины, оккупанты применяли авиацию

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Оккупанты нанесли авиаудары в районах девяти населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты нанесли авиаудары в районах девяти населенных пунктов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупационные войска в войне против Украины сосредотачивают основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях, в течение суток 30 июня состоялось 18 боестолкновений. Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты безуспешно наступали в направлении Новоселовского Луганской области, в районах Богдановки, Хромового, Марьинки, Авдеевки и Первомайского (при поддержке авиации) Донецкой области.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск, – сказано в сообщении. – На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено… На северском и слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие".

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Кисловка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Спорное, Нью-Йорк, Марьинка, Благодатное, Золотая Нива и Раздоловка Донецкой области, Антоновка Херсонской области.

Также российские войска обстреляли из разных видов вооружения районы ряда населенных пунктов на севере, востоке и юге Украины.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Z5gPgJTa4ae3pe1AAce7bPe573v3e4b5zA14Vbfh3aXCgGcCgKgZG2qJXHhyZJ6Rl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

Теги: Первомайское, Генштаб ВСУ, авиация, оборона, Марьинка, Авдеевка, Богдановка, ВСУ, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут, Нью-Йорк Донецкой области, российские оккупанты, Белогоровка, Благодатное, силы обороны Украины
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