На бахмутском направлении действует мощная группировка оккупантов до 50 тыс. человек, вагнеровцев там нет – ВСУ

"На сегодня на бахмутском направлении, где действовала в абсолютном большинстве преступная группировка "Вагнер", их [представителей ЧВК] сейчас нет. Там есть вражеская группировка довольно мощная – до 50 тыс., более 300 танков, около 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", – рассказал Череватый.
По его словам, на бахмутском направлении воюют российские десантники, пехотные подразделения, территориальные войска, боевой армейской резерв специальный (БАРС) оккупантов, а также части подразделений небольших ЧВК.
На стороне страны-агрессора России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
Утром 25 мая основатель ЧВК Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений ЧВК из Бахмута Донецкой области, интенсивные бои в котором начались еще в июле прошлого года.
В Минобороны Украины в тот же день заявляли, что в пригороде Бахмута российские оккупанты заменили подразделения ЧВК "Вагнер" регулярными армейскими отрядами.
Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня говорил, что в боях за Бахмут 21 тыс. вагнеровцев уничтожены и 60 тыс. ранены.
В ВСУ отмечали, что уничтожение вагнеровцев под Бахмутом стало триггером для мятежа Пригожина.
После неудавшегося мятежа "Вагнера" в России 23–24 июня власти РФ объявили, что отправили Пригожина в Беларусь. Также президент страны-оккупанта России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.