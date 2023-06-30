На бахмутском направлении действует мощная группировка оккупантов до 50 тыс. человек, вагнеровцев там нет – ВСУ

На бахмутском направлении на стороне оккупантов воюют десантники, пехота, территориальные войска, БАРС, а также части подразделений небольших ЧВК, рассказал Череватый Фото: EPA

"На сегодня на бахмутском направлении, где действовала в абсолютном большинстве преступная группировка "Вагнер", их [представителей ЧВК] сейчас нет. Там есть вражеская группировка довольно мощная – до 50 тыс., более 300 танков, около 330 артиллерийских систем и 140 реактивных систем залпового огня", – рассказал Череватый.

По его словам, на бахмутском направлении воюют российские десантники, пехотные подразделения, территориальные войска, боевой армейской резерв специальный (БАРС) оккупантов, а также части подразделений небольших ЧВК.