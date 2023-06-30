"Бой длился около 18 часов". Бойцы Нацгвардии уничтожили 40 атаковавших их оккупантов и закрепились на новых позициях в Луганской области

"Бойцы 50-го полка имени полковника Семена Высочана совместно с другими подразделениями сил обороны успешно отразили атаку российских военных, несмотря на численное превосходство противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные ликвидировали 40 оккупантов, ранили более 100 захватчиков и уничтожили вражескую технику.

Позже противник попытался повторить атаку, но нацгвардейцы отразили и второе наступление россиян.

"Бой длился около 18 часов и включал совместную работу разных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня", – уточнили в МВД.

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня.