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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Убивают друг друга". Украинские военные рассказали, как на российских минах подорвалось до 10 оккупантов в Херсонской области

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В одном из подразделений оккупантов в Сергеевке подорвалось до 10 российских военнослужащих на минах, установленных предыдущей ротацией, отметили в Генштабе ВСУ
В одном из подразделений оккупантов в Сергеевке подорвалось до 10 российских военнослужащих на минах, установленных предыдущей ротацией, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

На временно оккупированной территории Херсонской области на российских минах подорвались военные РФ. Об этом 30 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что российские оккупационные войска "продолжают убивать друг друга на поле боя".

"В населенном пункте Сергеевка Херсонской области после проведения очередной ротации на позициях с 15 июня по настоящее время в одном из подразделений 5-й армии Восточного военного округа подорвалось до 10 военнослужащих противника на минах, установленных предыдущей ротацией", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Z5gPgJTa4ae3pe1AAce7bPe573v3e4b5zA14Vbfh3aXCgGcCgKgZG2qJXHhyZJ6Rl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC, опубликованном 21 июня, пояснял, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем хотелось бы, поскольку оккупанты заминировали 200 тыс. км² территории Украины.

Теги: Украина, взрыв, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, минирование, ротация, война России против Украины, мины, российские оккупанты, Сергеевка
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