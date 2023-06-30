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Оккупанты вывезли мебель из роддома в Луганской области, теперь на его территории – полевой госпиталь – Генштаб ВСУ

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Оккупанты готовят в Луганской области тысячи койко-мест для раненых и разворачивают полевые госпитали, рассказали в ОВА 14 июня
Оккупанты готовят в Луганской области тысячи койко-мест для раненых и разворачивают полевые госпитали, рассказали в ОВА 14 июня
Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты обустраивают полевой госпиталь на территории роддома в Луганской области. Об этом 30 июня в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры во временно захваченных ими населенных пунктах Украины для оказания медпомощи своим раненым военнослужащим.

"В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Z5gPgJTa4ae3pe1AAce7bPe573v3e4b5zA14Vbfh3aXCgGcCgKgZG2qJXHhyZJ6Rl

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.

Контекст:

В Луганской области деоккупировано 14 населенных пунктов – это около 5–7% от общей территории региона, сообщали в ОВА 22 июня.

Руководитель областной военной администрации Артем Лысогор отмечал 14 июня, что оккупанты готовят в Луганской области тысячи койко-мест для раненых и разворачивают полевые госпитали. Руководство террористической группировки "ЛНР" постановило выполнить работы в месячный срок, добавил Лысогор.

Теги: Украина, медицина, Луганская область, Генштаб ВСУ, роддом, Новопсков, госпиталь, мародеры, война России против Украины, российские оккупанты
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