Оккупанты вывезли мебель из роддома в Луганской области, теперь на его территории – полевой госпиталь – Генштаб ВСУ

Оккупанты готовят в Луганской области тысячи койко-мест для раненых и разворачивают полевые госпитали, рассказали в ОВА 14 июня Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Отмечается, что оккупанты продолжают мародерство и использование гражданской медицинской инфраструктуры во временно захваченных ими населенных пунктах Украины для оказания медпомощи своим раненым военнослужащим.

"В населенном пункте Новопсков Луганской области российские военнослужащие загрузили мебель из роддома на военные автомобили и вывезли в неизвестном направлении, а саму территорию роддома захватчики обустраивают под полевой госпиталь", – сказано в сообщении.

Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы она ни пошла, заявляли в Минобороны Украины.