В порту Бердянска оккупанты кремируют своих погибших без учета и идентификации – Генштаб ВСУ

"Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта", – говорится в сообщении.

Украинские военные написали, что в настоящее время кремации подлежат "около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг".

"Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих производится без их идентификации и учета", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)