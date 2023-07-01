В порту Бердянска оккупанты кремируют своих погибших без учета и идентификации – Генштаб ВСУ

"Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории. В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает на территории Бердянского порта", – говорится в сообщении.
Украинские военные написали, что в настоящее время кремации подлежат "около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг".
"Следует отметить, что кремация погибших российских военнослужащих производится без их идентификации и учета", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 228 870 человек личного состава.