"Армия системно выбивает врага и выжигает его позиции". Тарнавский озвучил потери россиян на таврийском направлении

"На таврийском направлении наша армия системно выбивает врага и выжигает его позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение суток выполнили 1130 огневых задач", – сказано в сообщении.
По словам Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили "почти три роты".
Кроме того, уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники оккупантов, в том числе: два танка, три бронированные боевые машины, две БМ-21 "Град", САУ "Гиацинт-С", беспилотник Supercam.
Вечером 30 июня президент Владимир Зеленский отметил, что в этот день у украинских войск было продвижение вперед по всем направлениям активных действий.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня. За это время был освобожден ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.