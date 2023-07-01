"Армия системно выбивает врага и выжигает его позиции". Тарнавский озвучил потери россиян на таврийском направлении

"На таврийском направлении наша армия системно выбивает врага и выжигает его позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны в течение суток выполнили 1130 огневых задач", – сказано в сообщении.

По словам Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили "почти три роты".

Кроме того, уничтожено 13 единиц вооружения и военной техники оккупантов, в том числе: два танка, три бронированные боевые машины, две БМ-21 "Град", САУ "Гиацинт-С", беспилотник Supercam.

Вечером 30 июня президент Владимир Зеленский отметил, что в этот день у украинских войск было продвижение вперед по всем направлениям активных действий.