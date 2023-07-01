"Усиление артиллерии – очевидный приоритет". Зеленский заявил об активизации работы с партнерами по поставке снарядов

"Провел сегодня заседание ставки – длительное и очень подробное по нескольким вопросам. Докладывали главком, командующие – и по общей оборонной ситуации, и по конкретным направлениям нашей обороны и наших наступательных действий", – отметил президент.
Он подчеркнул, что в этот день у украинских войск было продвижение вперед по всем направлениям активных действий.
"Рассмотрели на ставке снабжение боеприпасами для артиллерии – для востока, для юга. И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Усиление нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи", – сообщил Зеленский.
Отдельно президент поблагодарил Данию за новый оборонный пакет для Украины, в который войдут снаряды для артиллерии, ракеты для ПВО, техника для разминирования.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям.
С начала наступления украинские войска на юге освободили 130 км² территории, также есть тактические успехи на востоке, рассказала замминистра обороны Анна Маляр 26 июня. За это время был освобожден ряд населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.