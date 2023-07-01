"Усиление артиллерии – очевидный приоритет". Зеленский заявил об активизации работы с партнерами по поставке снарядов

По словам президента, "все международники получили дополнительные задачи" по усилению украинской артиллерии Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Провел сегодня заседание ставки – длительное и очень подробное по нескольким вопросам. Докладывали главком, командующие – и по общей оборонной ситуации, и по конкретным направлениям нашей обороны и наших наступательных действий", – отметил президент.

Он подчеркнул, что в этот день у украинских войск было продвижение вперед по всем направлениям активных действий.

"Рассмотрели на ставке снабжение боеприпасами для артиллерии – для востока, для юга. И хотя уже на максимуме наша работа с партнерами ради снарядов для украинских воинов, сделаем ее еще более активной. Усиление нашей артиллерии – очевидный приоритет, и все международники получили сегодня дополнительные задачи", – сообщил Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил Данию за новый оборонный пакет для Украины, в который войдут снаряды для артиллерии, ракеты для ПВО, техника для разминирования.