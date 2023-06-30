Зеленский провел заседание ставки. Залужному и Наеву поручили усилить направление со стороны Беларуси

"Ставка. Доклады командующих [главкома ВСУ Валерия] Залужного, [Сухопутными войсками Александра] Сырского, [оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра] Тарнавского, [Объединенными силами ВСУ Сергея] Наева. Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами", – рассказал Зеленский.

Отдельно о ситуации в Беларуси докладывали ГУР, Служба внешней разведки, СБУ и ГПСУ, добавил президент.

"Держим ее на постоянном контроле. Решением ставки – главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления", – подчеркнул Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял накануне, 29 июня, что на ближайшем заседании ставки будет рассмотрен вопрос размещения в Беларуси наемников признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", его цитирует "Интерфакс-Украина".

В украинской разведке заявили, что не видят опасности для Украины из-за отправки вагнеровцев в Беларусь после мятежа в РФ. "Массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется", – сказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 29 июня. По его словам, вагнеровцы воевать в Украине больше не будут.