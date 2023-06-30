Зеленский провел заседание ставки. Залужному и Наеву поручили усилить направление со стороны Беларуси

"Ставка. Доклады командующих [главкома ВСУ Валерия] Залужного, [Сухопутными войсками Александра] Сырского, [оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра] Тарнавского, [Объединенными силами ВСУ Сергея] Наева. Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами", – рассказал Зеленский.
Отдельно о ситуации в Беларуси докладывали ГУР, Служба внешней разведки, СБУ и ГПСУ, добавил президент.
"Держим ее на постоянном контроле. Решением ставки – главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления", – подчеркнул Зеленский.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял накануне, 29 июня, что на ближайшем заседании ставки будет рассмотрен вопрос размещения в Беларуси наемников признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", его цитирует "Интерфакс-Украина".
В украинской разведке заявили, что не видят опасности для Украины из-за отправки вагнеровцев в Беларусь после мятежа в РФ. "Массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется", – сказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 29 июня. По его словам, вагнеровцы воевать в Украине больше не будут.
23–24 июня в РФ создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. Пригожин отметил, что команды об уничтожении "Вагнера" исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".
Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-оккупанта России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.