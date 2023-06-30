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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки. Залужному и Наеву поручили усилить направление со стороны Беларуси

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Зеленский 30 июня провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Зеленский 30 июня провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июня провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он написал в Telegram.

"Ставка. Доклады командующих [главкома ВСУ Валерия] Залужного, [Сухопутными войсками Александра] Сырского, [оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра] Тарнавского, [Объединенными силами ВСУ Сергея] Наева. Ситуация на поле боя, движение вперед. Усиление наших операций дополнительными артсистемами и снарядами", – рассказал Зеленский.

Отдельно о ситуации в Беларуси докладывали ГУР, Служба внешней разведки, СБУ и ГПСУ, добавил президент.

"Держим ее на постоянном контроле. Решением ставки – главкому Залужному и командующему "Севера" Наеву выполнить комплекс мероприятий по усилению этого направления", – подчеркнул Зеленский.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял накануне, 29 июня, что на ближайшем заседании ставки будет рассмотрен вопрос размещения в Беларуси наемников признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", его цитирует "Интерфакс-Украина".

В украинской разведке заявили, что не видят опасности для Украины из-за отправки вагнеровцев в Беларусь после мятежа в РФ. "Массовое перебазирование ЧВК в Беларусь не планируется", – сказал начальник ГУР Кирилл Буданов в интервью, опубликованном 29 июня. По его словам, вагнеровцы воевать в Украине больше не будут.

Контекст:

23–24 июня в РФ создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин организовал мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников. Пригожин отметил, что команды об уничтожении "Вагнера" исходили от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало заявление Пригожина об ударах по ЧВК "информационной провокацией".

Утром 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-оккупанта России Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.

Теги: Украина, Беларусь, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, ЧВК Вагнер, президент, Сергей Наев, Валерий Залужный, Александр Сырский, заседание, Александр Тарнавский
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