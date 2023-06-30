Вагнеровцы могут появиться среди нелегальных мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы

По словам литовского президента, Запад должен проанализировать все риски, возникающие в связи с перемещением основателя "Вагнера" Евгения Пригожина и его ЧВК в Беларусь, и готовиться к ним.
"Однажды среди этих нелегальных мигрантов могут появиться вагнеровцы. Готовы ли мы к такому вызову? Мы не имеем права исключать такую возможность", – отметил Науседа.
Он подчеркнул, что литовская разведка пока не располагает информацией о том, что в Беларусь, кроме самого Пригожина, приехали еще значительные силы вагнеровцев, но призвал готовиться к этому.
"Мы должны понимать, что нелегальная миграция, или инструментализованная миграция, которую используют такие тираны, как [самопровозглашенный президент Беларуси] Александр Лукашенко или [президент России] Владимир Путин, – это совсем другая миграция. И на такой вид миграции тоже нужны решения", – добавил Науседа.
После неудавшегося мятежа "Вагнера" в России 23–24 июня власти РФ объявили, что отправили Пригожина в Беларусь. Также Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.
Президенты Литвы и Польши заявили, что вопрос перемещения ЧВК "Вагнер" в Беларусь необходимо рассмотреть на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11–12 июля. Литва уже усилила охрану и разведку на границе с Беларусью, о планах усилить охрану заявила и Польша.