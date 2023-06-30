Вагнеровцы могут появиться среди нелегальных мигрантов, которые ищут путь в ЕС из Беларуси – президент Литвы

По словам Науседы, Запад должен проанализировать все риски, возникающие в связи с перемещением основателя "Вагнера" Фото: EPA

По словам литовского президента, Запад должен проанализировать все риски, возникающие в связи с перемещением основателя "Вагнера" Евгения Пригожина и его ЧВК в Беларусь, и готовиться к ним.

"Однажды среди этих нелегальных мигрантов могут появиться вагнеровцы. Готовы ли мы к такому вызову? Мы не имеем права исключать такую возможность", – отметил Науседа.

Он подчеркнул, что литовская разведка пока не располагает информацией о том, что в Беларусь, кроме самого Пригожина, приехали еще значительные силы вагнеровцев, но призвал готовиться к этому.

"Мы должны понимать, что нелегальная миграция, или инструментализованная миграция, которую используют такие тираны, как [самопровозглашенный президент Беларуси] Александр Лукашенко или [президент России] Владимир Путин, – это совсем другая миграция. И на такой вид миграции тоже нужны решения", – добавил Науседа.