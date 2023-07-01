За последние сутки враг безуспешно атаковал на трех направлениях, на шести – использовал авиацию – Генштаб ВСУ

В течение суток произошло более 30 боестолкновений, отметили в Генштабе ВСУ Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців / Facebook

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях – в течение суток произошло более 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что атаки врага были отбиты на лиманском направлении (в районе Невского и южнее Дибровы в Луганской области), бахмутском (в районе Богдановки Донецкой области) и марьинском (в окрестностях Марьинки Донецкой области).

По данным Генштаба, оккупанты наносили авиационные удары на шести направлениях: слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов", – сообщили в ВСУ.

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