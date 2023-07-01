За последние сутки враг безуспешно атаковал на трех направлениях, на шести – использовал авиацию – Генштаб ВСУ

"Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях – в течение суток произошло более 30 боевых столкновений", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что атаки врага были отбиты на лиманском направлении (в районе Невского и южнее Дибровы в Луганской области), бахмутском (в районе Богдановки Донецкой области) и марьинском (в окрестностях Марьинки Донецкой области).
По данным Генштаба, оккупанты наносили авиационные удары на шести направлениях: слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.
"На запорожском и херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов", – сообщили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.