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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью

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Часть амбиций России лежит на дне Черного моря, заявил Зеленский в Одессе
Часть амбиций России лежит на дне Черного моря, заявил Зеленский в Одессе
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, который 2 июля находится в Одессе, поздравил Военно-морские силы Украины с их профессиональным праздником. Обращение опубликовано на сайте президента.

"Достаточно вспомнить, какие амбиции были в России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря. Я благодарю каждого воина Военно-морских сил Украины – всех моряков, всех морпехов, всех командиров наших ВМС, артиллеристов, морских авиаторов, операторов беспилотников, спасибо воинам речной флотилии, речных дивизионов… Всех вас благодарю!" – сказал Зеленский.

Он рассказал, что заслушал доклад командующего Военно-морскими силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, а также командующего объединенной стратегической группировкой войск "Одесса" генерала Эдуарда Москалева относительно ситуации с безопасностью сейчас и стратегических задач для флота, флота морских дронов и береговой обороны. 

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", – сказал он.

Зеленский также навестил раненых в госпитале и принял участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает сайт президента. Он встретился с курсантами Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" и поздравил их с профессиональным праздником.

"Многие в России думали, будто Черное море – это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-морские силы вроде бы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море", – сказал он.

Зеленский отметил, что ВМС вместе с другими элементами сил обороны Украины защитили Одессу от российского десанта, а также затопили флагман Черноморского флота страны-агрессора РФ – крейсер "Москва". Также участие ВМС помогло освободить остров Змеиный, что вернуло безопасность значительной части украинской акватории, напомнил Зеленский.

Зеленский вручил защитникам государственные награды и боевые флаги.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Одесса, ВМС Украины, Владимир Зеленский, война России против Украины
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