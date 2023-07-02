Зеленский: Российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью

"Достаточно вспомнить, какие амбиции были в России в начале полномасштабной агрессии и какие из тех амбиций теперь на дне Черного моря. Я благодарю каждого воина Военно-морских сил Украины – всех моряков, всех морпехов, всех командиров наших ВМС, артиллеристов, морских авиаторов, операторов беспилотников, спасибо воинам речной флотилии, речных дивизионов… Всех вас благодарю!" – сказал Зеленский.

Он рассказал, что заслушал доклад командующего Военно-морскими силами вице-адмирала Алексея Неижпапы, а также командующего объединенной стратегической группировкой войск "Одесса" генерала Эдуарда Москалева относительно ситуации с безопасностью сейчас и стратегических задач для флота, флота морских дронов и береговой обороны.

"Враг точно не будет диктовать условия в Черном море, и оккупантам придется так же бояться приближаться к нашему украинскому Крыму и к нашим берегам Азовского моря, как российские корабли уже боятся приближаться к нашему Черноморскому побережью", – сказал он.

Зеленский также навестил раненых в госпитале и принял участие в мероприятиях по случаю Дня Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, сообщает сайт президента. Он встретился с курсантами Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" и поздравил их с профессиональным праздником.

"Многие в России думали, будто Черное море – это акватория их силы. Враг надеялся, что наши Военно-морские силы вроде бы не выдержат ударов России. Что ж, отвага и мастерство наших воинов уничтожили все эти вражеские надежды и утопили их в море", – сказал он.

Зеленский отметил, что ВМС вместе с другими элементами сил обороны Украины защитили Одессу от российского десанта, а также затопили флагман Черноморского флота страны-агрессора РФ – крейсер "Москва". Также участие ВМС помогло освободить остров Змеиный, что вернуло безопасность значительной части украинской акватории, напомнил Зеленский.

Зеленский вручил защитникам государственные награды и боевые флаги.