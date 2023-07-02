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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Неижпапа: F-16 нам нужны для операций не только на суше, но и на море

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Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа
Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа
Фото: EPA

Многоцелевые истребители F-16 нужны Украине для операций не только на суше, но и на море. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "АрміяInform", которое вышло 2 июля.

"Война продолжается, и в настоящее время противник имеет преимущество в воздухе в этой части Черного моря. Поэтому те же западные многофункциональные истребители F-16 нам необходимы не только для удачного проведения операций на суше, но и на море", – заявил он.

Контекст:

Украина призывает союзников предоставить ей боевые самолеты западного типа, но пока что союзники согласились только начать учебные миссии для украинских пилотов с использованием современных западных самолетов.

По данным Офиса президента Украины на 2 июня, в "европейскую часть "коалиции истребителей" по обучению украинских пилотов вошли восемь стран (Великобритания, Нидерланды, Польша, Дания, Швеция, Бельгия, Португалия и Франция), но "скоро будет больше".

Президент США Джо Байден заявлял, что США поддержат усилия союзников и партнеров и примут участие в обучении украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.

В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.

Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.

1 июля Зеленский заявил, что пока графиков тренировочных миссий для украинских пилотов на F-16 нет.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: ВМС Украины, война России против Украины, Алексей Неижпапа, F-16
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