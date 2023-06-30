Война – это не шоу, а Leopard – мишень на поле боя. Главное из интервью Залужного The Washington Post

Залужный: Все эти сигналы почему-то идут извне: "Бойтесь ядерного удара!" И что нам теперь, сдаться? Фото: president.gov.ua

Война – не шоу

Главнокомандующий рассказал, что его раздражает, когда он слышит о якобы медленном наступлении сил обороны Украины. Он пояснил: каждый метр, который освобождают украинские войска, дается кровью. По словам главкома, силы обороны ежедневно освобождают определенный участок территории, даже "если это всего лишь 500 метров".

Как рассказал Залужный, западные союзники не начинали бы наступления без превосходства в воздухе, но от Украины ждут, что она быстро отвоюет территории, хотя и до сих пор не получила истребители F-16.

Главком также сообщил, что силы обороны должны выпускать не меньше артиллерийских снарядов, чем оккупационные войска, но из-за ограниченности ресурсов оккупанты обстреливают украинскую армию в десятки раз чаще.

Он добавил: война – это не шоу. "Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то еще. Каждый день, каждый метр дается кровью", – констатировал Залужный. По его словам, без полного обеспечения такие планы не могут выполняться, но это происходит.

"Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", – отметил главком.

В этом интервью Залужный впервые признал, что Украина потеряла в ходе наступления несколько из полученных от союзников танков Leopard и западных бронемашин. Как подчеркнул главком, Leopard Украина получила не для того, чтобы они участвовали в парадах или чтобы с ними "фотографировались политики или знаменитости". "Они приехали сюда на войну. А Leopard на поле боя – это не Leopard, а мишень", – пояснил Залужный.

Фото: ЕРА

"Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру"

Украина призывает союзников к предоставлению F-16 с начала полномасштабной войны, в начале года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос наконец-то сдвинулся с мертвой точки, но о создании коалиции по предоставлению стране западных истребителей было объявлено только в конце весны. Министерство обороны Украины надеется, что F-16 появятся в украинском небе осенью, а The Washington Post в интервью Залужного приводит авторский комментарий, что "не похоже", что эти истребители поступят в Украину до осени, такой сценарий, по оценке издания, возможен "в лучшем случае".

Залужный рассказал, что доктрина НАТО, как и доктрина страны-агрессора России, требует превосходства в воздухе перед началом наступательных операций. "А Украина, переходя к наступательным операциям, должна следовать какой доктрине?" – спросил он.

У западных границ Украины дежурит вдвое больше самолетов, чем количество бортов, задействованных Россией для атаки на украинские позиции, продолжил главком ВСУ и задал еще один вопрос: "Почему мы не можем взять хотя бы третью часть оттуда и перебросить сюда?"

Украинские летчики неоднократно говорили, что оккупанты используют более современные самолеты и их радары "видят" дальше, чем радары украинской авиации. На этом акцентировал внимание и Залужный. Он пояснил: истребители, имеющиеся на вооружении Воздушных сил, не могут конкурировать с самолетами РФ, и в результате наземные войска "легко становятся мишенью".

Главком подчеркивает, что Украине достаточно ограниченного количества истребителей.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луком и стрелами, и все бы сказали: "Вы что, с ума сошли?" – заявил Залужный.

Угроза с севера и "Вагнер" – один из страхов

Признанная в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина покинула фронт месяц назад, и в результате мятежа, который Пригожин и его ЧВК устроили в РФ в прошлые выходные, ситуация на фронте не изменилась, сказал Залужный. По его словам, силы обороны "не почувствовали, что оборона [оккупантов] где-то ослабла или что-то в этом роде".

После мятежа Пригожин и его наемники, как заявлял президент РФ Владимир Путин, получили возможность переехать в Беларусь. Пригожин уже там, утверждал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. В связи с этим, как пишет The Washington Post, Залужному нужно думать о возможной угрозе со стороны вагнеровцев для северной границы Украины (29 июня командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев призывал эвакуироваться жителей приграничных районов Сумской области, а сегодня на заседании ставки верховного главнокомандующего Залужному и Наеву поручили усилить направление со стороны Беларуси).

Сам Залужный сказал в интервью, что у него "много страхов, и "Вагнер" – один из них".

"Если мы сейчас начнем об этом говорить, у меня голова закружится, – отметил главком. – Наша задача – подготовиться к самым худшим и самым возможным сценариям. И мы постараемся минимизировать возможные последствия того, что может быть".

Договоренность с Милли – быть на связи круглосуточно, разговоры могут длиться часами

В материале говорится, что ежедневно главкома ВСУ мучают вопросы: когда Украина получит от партнеров необходимое оружие, в частности, больше боеприпасов и F-16, и как можно ожидать, что без этого он выполнит свою работу?

По словам Залужного, он делится своими опасениями с Милли, которого считает своим другом и которым восхищается. Американский генерал разделяет эти опасения и может помочь избавиться от них, сказал Залужный, добавив, что это не касается вопроса F-16: "Не Милли решает, получим мы эти самолеты или нет".

Беседы Залужного с американским коллегой могут длиться часами и происходят по несколько раз в неделю, отмечает СМИ. Последний разговор, о котором сообщалось публично, состоялся 28 июня. В ходе беседы Залужный говорил, сколько еще артиллерийских снарядов Украине необходимо на месяц.

По словам главкома ВСУ, у него с Милли договоренность быть на связи 24 часа в сутки семь дней в неделю. "Поэтому иногда я могу позвонить и сказать: "Если я не получу 100 тыс. снарядов за неделю, то погибнет 1 тыс. человек. Встаньте на мое место", – рассказал Залужный.

Фото: president.gov.ua

Ядерные угрозы РФ

С начала полномасштабной войны РФ периодически озвучивает ядерные угрозы. Украинские официальные лица – президент Владимир Зеленский, начальник военной разведки Кирилл Буданов – в последние недели предупреждают об опасности совершения оккупантами теракта на Запорожской атомной электростанции. По словам Буданова, РФ подготовила на станции катастрофу, которую никто не сможет смягчить.

В Белом доме заявляли 26 июня, что за время полномасштабной войны от страны-агрессора исходило "много безрассудной риторики" относительно возможности применения ядерного оружия, но пока признаков того, что Путин решится на такой шаг, США не видят. В Белом доме пока не считают, что угроза подрыва Россией ЗАЭС неминуема.

Один из худших сценариев, которые должен рассматривать Залужный, – что Путин все же применит ядерное оружие, пишет WP. По словам главкома, эта угроза его не останавливает.

"Мы делаем свою работу. Все эти сигналы почему-то идут извне: "Бойтесь ядерного удара!" И что нам теперь, сдаться?" – сказал он.