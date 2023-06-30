Залужный показал, как силы обороны Украины освободили от оккупантов остров Змеиный. Видео

Ровно год назад, 30 июня, силы безопасности и обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов, отметил Залужный Скриншот: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

"Ровно год назад, 30 июня, силы безопасности и обороны освободили остров Змеиный от российских оккупантов. Спасибо всем, кто защищает Украину", – написал комментарий под видео Залужный.

Контролируя остров, россияне стремились получить полное доминирование в небе на юге и постоянно угрожать Одессе, но силы обороны Украины "поставили крест на тщетных надеждах орков", указали в Офисе президента.

В годовщину деоккупации острова Змеиный повторить "жест доброй воли" и немедленно убраться из Украины призвала РФ Литва.