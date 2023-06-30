Литва в годовщину деоккупации острова Змеиный призвала РФ повторить "жест доброй воли" и немедленно убраться из Украины

"По случаю первой годовщины освобождения острова Змеиный защитниками Украины мы призываем Россию перейти на следующий уровень своего "жеста доброй воли" и убраться со всей территории Украины. Немедленно!" – сказано в сообщении.

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный состав оккупационный войск.

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

7 июля украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом.