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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Одна из крайне важных побед Украины во время войны". Буданов вручил награды спецназовцам СБУ за освобождение острова Змеиный

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Малюк поблагодарил ГУР за сотрудничество в освобождении острова Змеиный
Малюк поблагодарил ГУР за сотрудничество в освобождении острова Змеиный 
Фото: ssu.gov.ua

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов вручил награды бойцам Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины за освобождение острова Змеиныйв 2022 году. Об этом 19 апреля сообщила пресс-служба СБУ.

Глава СБУ Василий Малюк поблагодарил ГУР за сотрудничество, а спецназовцев  – за работу в горячих точках войны.

"СБУ и ГУР разработали и провели немало общих спецопераций, изменяющих ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов. Подобных примеров насчитывается уже не один десяток. И уверен, что будет еще больше! Мы работаем на единственную цель – очистить нашу землю от захватчиков и победить", – заявил Глава Службы безопасности.

Как отметила пресс-служба СБУ, бойцы Центра спецопераций "А" входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. До этого они вместе с ГУР тренировались на одном из аэродромов Одесской области, говорится в сообщении.

Буданов заявил, что возвращение на остров Змеиный украинского флага стали "символом победы Украины над Россией на море".

"Освобождение Змеиного – одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от угроз и разблокировать торговое судоходство. Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единству и слаженности всех сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил. Уверен, что так будет и дальше вплоть до полной победы над террористической Россией", – сказал Буданов.

Контекст:

Российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Несколько месяцев за него шли бои. ВСУ уничтожали то технику, то личный склад оккупационный войск. 

Российские военные покинули остров летом 2022 года. 30 июня оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что после очередного удара по острову оккупанты поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинули Змеиный. В Генштабе отметили, что ВСУ полностью освободили от оккупантов Одесскую область.

В минобороны РФ заявили, что российская армия выполнила все военные задачи на острове, и назвали уход оккупантов со Змеиного "шагом доброй воли", а потом (1 июля) сбросили на остров фосфорные бомбы.

Утром 7 июля 2022 года украинские военные сообщили, что флаг Украины поднят над островом

Теги: Россия, СБУ, Украина, разведка, аэродром, Минобороны, сотрудничество, Василий Малюк, остров Змеиный
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