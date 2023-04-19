"Одна из крайне важных побед Украины во время войны". Буданов вручил награды спецназовцам СБУ за освобождение острова Змеиный

Глава СБУ Василий Малюк поблагодарил ГУР за сотрудничество, а спецназовцев – за работу в горячих точках войны.

"СБУ и ГУР разработали и провели немало общих спецопераций, изменяющих ход войны. Все они – результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций – освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов. Подобных примеров насчитывается уже не один десяток. И уверен, что будет еще больше! Мы работаем на единственную цель – очистить нашу землю от захватчиков и победить", – заявил Глава Службы безопасности.

Как отметила пресс-служба СБУ, бойцы Центра спецопераций "А" входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. До этого они вместе с ГУР тренировались на одном из аэродромов Одесской области, говорится в сообщении.

Буданов заявил, что возвращение на остров Змеиный украинского флага стали "символом победы Украины над Россией на море".

"Освобождение Змеиного – одна из крайне важных побед Украины во время войны с российскими захватчиками, которая среди прочего позволила нашему государству обезопасить Одессу и вообще украинское Причерноморье от угроз и разблокировать торговое судоходство. Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единству и слаженности всех сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил. Уверен, что так будет и дальше вплоть до полной победы над террористической Россией", – сказал Буданов.