Залужный об F-16: Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества

"Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и не перебросить сюда?" – отметил Залужный.
Он пояснил, что российские оккупанты имеют более современные самолеты, чем ВСУ, и это дает им преимущество на поле боя.
"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Вы с ума сошли?" Но с этим вопросом: "Нет, нет", – подчеркнул Залужный.
Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины.
В ведомстве предполагают, что первой страной, которая передаст Украине истребители, будут Нидерланды (государство недавно расторгло сделку по продаже F-16 частной американской компании Draken International). 9 мая премьер-министр страны Марк Рютте заявлял, что его правительство допускает возможность передачи Украине истребителей F-16. Также передать Украине F-16 готова Дания при условии одобрения со стороны США.
Процесс подготовки украинских пилотов на истребителях F-16 возглавили Дания и Нидерланды, сообщил 15 июня министр обороны США Ллойд Остин.
По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, к Вильнюсскому саммиту НАТО в июле должна быть подготовлена и утверждена программа учений пилотов, инженеров и техников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе.