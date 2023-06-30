Залужный об F-16: Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества

Украина может получить F-16 уже этой осенью, намекали в Минобороны Украины Фото: ЕРА

"Скажем так, количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему бы нам не взять оттуда хотя бы треть и не перебросить сюда?" – отметил Залужный.

Он пояснил, что российские оккупанты имеют более современные самолеты, чем ВСУ, и это дает им преимущество на поле боя.

"Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно будет очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что другого пути нет. Потому что противник использует авиацию другого поколения. Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все сказали бы: "Вы с ума сошли?" Но с этим вопросом: "Нет, нет", – подчеркнул Залужный.