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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский обстрел Херсона. Число пострадавших возросло до четырех человек – Офис генпрокурора

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Оккупанты обстреляли многоэтажку
Оккупанты обстреляли многоэтажку
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

Число пострадавших в результате российского обстрела Херсона днем 2 июля возросло до четырех человек. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора Украины в Telegram.

"2 июля около 11.00 вооруженные силы России обстреляли с временно оккупированной территории региона один из жилых районов Херсона. По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых – из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные о пострадавших уточняются", – сообщили в ведомстве.

Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны). 

Ранее было известно о трех пострадавших. В ОВА сообщали, что обстрелам подверглись аптека, общепит и многоэтажка.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Офис генпрокурора
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