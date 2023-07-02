Российский обстрел Херсона. Число пострадавших возросло до четырех человек – Офис генпрокурора

"2 июля около 11.00 вооруженные силы России обстреляли с временно оккупированной территории региона один из жилых районов Херсона. По меньшей мере четверо горожан получили ранения, двое из которых – из-за прицельного удара по многоэтажке. Данные о пострадавших уточняются", – сообщили в ведомстве.

Обломками повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее было известно о трех пострадавших. В ОВА сообщали, что обстрелам подверглись аптека, общепит и многоэтажка.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.