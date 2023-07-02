Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области почти 500 снарядов, ранены пять человек, среди них три ребенка – ОВА

Захватчики выпустили по территории региона 475 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и с беспилотников. По Херсону враг выпустил 27 снарядов.

Прокудин отметил, что оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов.

В результате обстрелов ранены пять человек, среди них три ребенка.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.