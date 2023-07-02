Оккупанты днем обстреляли аптеку, общепит и многоэтажку в Херсоне, ранены три человека – ОВА

"Армия России в очередной раз обстреляла жилой квартал Херсона. Под вражеским огнем оказались аптека и общепит. Из-за обстрела ранения ног получил 50-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Позже в ОВА сообщили, что оккупанты обстреляли также многоэтажку в Херсоне, ранены двое мирных жителей. Они госпитализированы.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.