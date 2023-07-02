Гуменюк о ситуации возле Антоновского моста: Продолжается мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейной борьбе

Спикера попросили прокомментировать информацию о боях в районе Антоновского моста, который до подрыва в ноябре 2022 года соединял Херсон с левым берегом реки Днепр.

"Чтобы была нормально сделанная боевая работа, нам нужна информационная тишина. И все полученные данные мы иcпользуем, чтобы правильно сформулировать и сформировать свои дальнейшие действия. В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности, акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате катастрофы, которую создали рашисты, подорвав Каховскую дамбу. И очень осложнена эта боевая работа", – сказала она.

Гуменюк отметила, что за прошлые сутки на юге было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц техники.