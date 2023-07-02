Гуменюк о ситуации возле Антоновского моста: Продолжается мощная боевая работа с акцентом на контрбатарейной борьбе

Спикера попросили прокомментировать информацию о боях в районе Антоновского моста, который до подрыва в ноябре 2022 года соединял Херсон с левым берегом реки Днепр.
"Чтобы была нормально сделанная боевая работа, нам нужна информационная тишина. И все полученные данные мы иcпользуем, чтобы правильно сформулировать и сформировать свои дальнейшие действия. В данное время продолжается мощная боевая работа, в частности, акцент все-таки на контрбатарейной борьбе, потому что особенности линии фронта в нашей зоне ответственности в том, что она пролегает по реке Днепр. При этом ее русло несколько деформировано в результате катастрофы, которую создали рашисты, подорвав Каховскую дамбу. И очень осложнена эта боевая работа", – сказала она.
Гуменюк отметила, что за прошлые сутки на юге было уничтожено 49 российских оккупантов и 15 единиц техники.
Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост был ключевой уязвимостью для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия могла снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
12 ноября 2022 года оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, сообщал пресс-центр оперативного командования "Юг".
1 июля 2023 года минобороны Великобритании в разведывательном обзоре заявило, что на левом берегу Днепра с конца июня активизировались бои, в районе вокруг Антоновского моста они наверняка осложнены наводнением, разрушениями и остатками грязи после разрушения Каховской дамбы.