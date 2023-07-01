В районе Антоновского моста идут активные бои сил обороны Украины с оккупантами – британская разведка

По его данным, бои с российскими оккупантами активизировались на восточном берегу с 27 июня 2023 года. Под ударом украинских защитников находятся подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в состав Днепровской группы войск армии РФ.
"В последние недели Россия, по всей вероятности, перераспределила силы на берегах Днепра для усиления запорожского сектора линии столкновения. Боевые действия вокруг Антоновского моста наверняка осложнены наводнением, разрушениями и остатками грязи после разрушения Каховской плотины", – говорится в сообщении.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 1, 2023
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Антоновский мост, расположенный между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост был ключевой уязвимостью для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия могла снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.
12 ноября 2022 года оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост и заняли оборону вдоль левого берега Днепра, сообщал пресс-центр оперативного командования "Юг".