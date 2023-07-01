В районе Антоновского моста идут активные бои сил обороны Украины с оккупантами – британская разведка

12 ноября 2022 года оккупанты во время отступления подорвали Антоновский мост Скриншот: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS / Telegram

По его данным, бои с российскими оккупантами активизировались на восточном берегу с 27 июня 2023 года. Под ударом украинских защитников находятся подразделения 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, входящей в состав Днепровской группы войск армии РФ.

"В последние недели Россия, по всей вероятности, перераспределила силы на берегах Днепра для усиления запорожского сектора линии столкновения. Боевые действия вокруг Антоновского моста наверняка осложнены наводнением, разрушениями и остатками грязи после разрушения Каховской плотины", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/y4vDnqTBB3 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 1, 2023