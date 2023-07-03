Важно документально закрепить необходимость членства Украины в НАТО и увеличить военную помощь – профессор Карбер и генерал-лейтенант в отставке Кадье

Эксперты подчеркивают, что Запад должен изменить стратегию вооружения Украины. Они считают, что стоит отказаться от "мягкого" подхода к поставке вооружений и немедленно поставить все необходимое оружие, а также нарастить потенциал командований армий и объемы тренировочных программ. В противном случае Украина может утратить потенциал к освобождению собственных территорий, заявили Карбер и Кадье.
В частности, они думают, что Украине надо поставить дальнобойные ракеты ATACMS, истребители, штурмовую авиацию и самолеты типа A-10 Warthog и AAH-64C Apache. Также важно обеспечить механизированные сухопутные войска оперативными запасами.
Среди приоритетных позиций Карбер и Кадье отметили усиление стойкости подразделений территориальной обороны, помощь в сборе, обработке и обмене разведданными, помощь в постоянном обучении и развитии военнослужащих.
Они добавили, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) необходимо документально оформить потенциал Украины в укреплении безопасности Альянса и закрепить, а также признать потенциальные угрозы, вызванные отказом от использования такого потенциала.
Также Карбер и Кадье считают, что нужно сформировать принципиально новую стратегию сдерживания страны-агрессора России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Саммит НАТО состоится 11–12 июля в Литве. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 40 делегаций из стран – членов и стран – партнеров НАТО, всего около 5 тыс. человек посетят мероприятие и будут сопровождать делегации, сообщал телеканал LRT.
Во время саммита страны – члены НАТО договорятся увеличить расходы на оборону, заявлял 15 мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также говорил, что задача НАТО сейчас – поддерживать Украину столько, сколько необходимо.
НАТО готовится на саммите в Вильнюсе утвердить новые оборонные планы, заявил 3 июля председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.
29 июня Столтенберг отметил, что членство Украины в НАТО обсудят после саммита в Вильнюсе.