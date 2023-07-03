Важно документально закрепить необходимость членства Украины в НАТО и увеличить военную помощь – профессор Карбер и генерал-лейтенант в отставке Кадье

Карбер и Тревор считают, что западные партнеры должны больше поддерживать Украину Фото: depositphotos.com

Эксперты подчеркивают, что Запад должен изменить стратегию вооружения Украины. Они считают, что стоит отказаться от "мягкого" подхода к поставке вооружений и немедленно поставить все необходимое оружие, а также нарастить потенциал командований армий и объемы тренировочных программ. В противном случае Украина может утратить потенциал к освобождению собственных территорий, заявили Карбер и Кадье.

В частности, они думают, что Украине надо поставить дальнобойные ракеты ATACMS, истребители, штурмовую авиацию и самолеты типа A-10 Warthog и AAH-64C Apache. Также важно обеспечить механизированные сухопутные войска оперативными запасами.

Среди приоритетных позиций Карбер и Кадье отметили усиление стойкости подразделений территориальной обороны, помощь в сборе, обработке и обмене разведданными, помощь в постоянном обучении и развитии военнослужащих.

Они добавили, что на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) необходимо документально оформить потенциал Украины в укреплении безопасности Альянса и закрепить, а также признать потенциальные угрозы, вызванные отказом от использования такого потенциала.

Также Карбер и Кадье считают, что нужно сформировать принципиально новую стратегию сдерживания страны-агрессора России как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.