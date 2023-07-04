"Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО". Зеленский поговорил с Шольцем

"Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Проинформировал о ситуации на поле боя. Мы поделились оценками последних событий в России и Беларуси и обсудили текущее состояние зернового соглашения и важность его продления", – написал президент.
Он поблагодарил немецкого канцлера за важные сигналы поддержки на Лондонской конференции по восстановлению Украины и на заседании Европейского совета, а также за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на €2,7 млрд и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом €8,8 млрд.
"Встреча на уровне советников в Копенгагене – важный шаг в реализации формулы мира. Договорились продолжать активную работу в этом направлении", – отметил Зеленский.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, БМП Marder, зенитные самоходные установки Gepard, системы ПВО, РСЗО, танки Leopard и другое необходимое вооружение и оборудование.
В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия нарастит производство боеприпасов, а также мощности по ремонту оружия, чтобы лучше поддержать Украину в борьбе с вторжением России.
На сферу безопасности и обороны в 2023 году Германия планирует выделить €5,4 млрд. На сайте правительства сказано, что эти средства пойдут преимущественно на военную поддержку Украины. В 2022 году на это Германия потратила €2 млрд.