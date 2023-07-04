"Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО". Зеленский поговорил с Шольцем

"Скоординировали позиции перед Вильнюсским саммитом НАТО и обсудили форматы будущих гарантий безопасности для Украины. Проинформировал о ситуации на поле боя. Мы поделились оценками последних событий в России и Беларуси и обсудили текущее состояние зернового соглашения и важность его продления", – написал президент.

Он поблагодарил немецкого канцлера за важные сигналы поддержки на Лондонской конференции по восстановлению Украины и на заседании Европейского совета, а также за активную реализацию предыдущего оборонного пакета на €2,7 млрд и за многолетний план оборонной поддержки Украины объемом €8,8 млрд.

"Встреча на уровне советников в Копенгагене – важный шаг в реализации формулы мира. Договорились продолжать активную работу в этом направлении", – отметил Зеленский.