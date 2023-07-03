Германия и Дания передадут Украине десятки танков Leopard в ближайшие недели – Писториус

Писториус добавил, что для Германии решения, принятые сразу после начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, "стали настоящим прорывом".
По его словам, Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в том, что касается предоставления техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках Евросоюза.
Также Германия продолжает помогать в обучении украинских военных, добавил Писториус.
"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока ей необходимо защищаться от жестокого нападения России", – сказал он.
По информации министра обороны США Ллойда Остина, девять стран передадут Украине более 150 танков Leopard разных модификаций. Часть из них уже прибыла в Украину. В частности, танки Leoaprd 2 Украине передали Германия и Польша.
Дания и Германия пообещали Украине 80 танков Leopard 1, их должны были передать до 1 июня.
27 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что передаст Украине 14 танков Leopard 2A4 от имени правительства Нидерландов.
Кроме Leopard, Украина получила танки Challenger 2 от Великобритании. Также планируются поставки танков Abrams из США.