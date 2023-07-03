Германия и Дания передадут Украине десятки танков Leopard в ближайшие недели – Писториус

Писториус добавил, что для Германии решения, принятые сразу после начала вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года, "стали настоящим прорывом".

По его словам, Германия оказывает вторую по величине военную помощь Украине в том, что касается предоставления техники, прямой финансовой помощи или помощи в рамках Евросоюза.

Также Германия продолжает помогать в обучении украинских военных, добавил Писториус.

"Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока ей необходимо защищаться от жестокого нападения России", – сказал он.