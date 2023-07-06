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"Театр одного актера". Зеленский рассказал, почему Путин после мятежа Пригожина поехал в Дагестан

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Зеленский прокомментировал поездку Путина в Дербент
Зеленский прокомментировал поездку Путина в Дербент
Фото: kremlin.ru

После мятежа частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, президент страны-агрессора Владимир Путин поехал в Дагестан, потому что там у него наименьшая поддержка среди населения. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN, видео он опубликовал в Telegram 6 июля.

"Обратите внимание. После этих всех событий куда поехал Путин? Куда он поехал? Не помните? Я могу вам сказать. Да, очень сложно, Путин очень редко выходит на улицу. Мы его видим только в кабинетах, точно не видим на природе и так далее. Он выходит из бункера, когда это очень нужно. Он поехал в Дагестан. Так вот, если вы увидите аналитику, в Дагестане наименьшая поддержка Путина. Там погибло очень много людей, которых он отправил умирать на войну. И там наибольшая поддержка у [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин пытается визитами в проблемные регионы РФ объединить общество вокруг себя после бунта вагнеровцев.

"Что он делает? Он просто, как политический зверь, едет в Дагестан. Они снимают театрализованный ролик, как там ему какое-то количество людей аплодирует, чтобы показать, что этот регион за него… То есть это театр одного актера", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин будет пытаться замять все разговоры о мятеже Пригожина.

Контекст:

В РФ 23–24 июня Пригожин устроил мятеж. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении".

Заявление пресс-службы Пригожина было опубликовано спустя 20 минут после того, как об урегулировании "кризиса" заявила пресс-служба Александра Лукашенко.

24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 26 июня росСМИ выяснили, что дело в отношении создателя ЧВК "Вагнер" не закрыто.

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. 

Путин вечером 28 июня прибыл в Дербент (Республика Дагестан, РФ), где тесно пообщался с местным населением. На видео показано, как толпа людей окружает Путина, пытаясь с ним пообщаться, трогает, выражает восторг, желает здоровья, а кого-то из собравшихся он даже поцеловал. СМИ отмечали, что поведение Путина во время этого визита резко изменилось по сравнению с привычным. Журналисты напомнили, что с начала пандемии COVID-19 глава Кремля избегал личных контактов. Это дало пищу для слухов, что в Дагестан поехал не Путин, а его двойник.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, мятеж Пригожина
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