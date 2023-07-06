"Театр одного актера". Зеленский рассказал, почему Путин после мятежа Пригожина поехал в Дагестан

"Обратите внимание. После этих всех событий куда поехал Путин? Куда он поехал? Не помните? Я могу вам сказать. Да, очень сложно, Путин очень редко выходит на улицу. Мы его видим только в кабинетах, точно не видим на природе и так далее. Он выходит из бункера, когда это очень нужно. Он поехал в Дагестан. Так вот, если вы увидите аналитику, в Дагестане наименьшая поддержка Путина. Там погибло очень много людей, которых он отправил умирать на войну. И там наибольшая поддержка у [владельца ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин пытается визитами в проблемные регионы РФ объединить общество вокруг себя после бунта вагнеровцев.

"Что он делает? Он просто, как политический зверь, едет в Дагестан. Они снимают театрализованный ролик, как там ему какое-то количество людей аплодирует, чтобы показать, что этот регион за него… То есть это театр одного актера", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин будет пытаться замять все разговоры о мятеже Пригожина.