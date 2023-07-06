Россия созрела для гражданской войны – Буданов

Буданов рассказал, что его ведомство получило доступ к секретному внутреннему исследованию, проведенному российским министерством внутренних дел об уровне общественной поддержки во время мятежа.

По его словам, МВД РФ использует шпионскую технологию нового поколения, которая позволяет ему отслеживать отдельные приложения для обмена сообщениями, тенденции в социальных и региональных СМИ и настроения в интернете. В ключевые дни мятежа, 24 и 25 июня, российское министерство оценило, что Пригожин пользовался поддержкой населения в 17 из 46 регионов России, а президент страны-агрессора Владимир Путин мог рассчитывать на лояльность 21 региона. В остальных регионах наблюдалось примерное равенство сторонников первого и второго.

"Вот что мы видим сейчас: российское общество разрывается на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: Российская Федерация находится на грани гражданской войны. Нужна небольшая внутренняя "проблема", и внутренний конфликт усилится", – сказал Буданов.