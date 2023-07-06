Россия созрела для гражданской войны – Буданов

Буданов рассказал, что его ведомство получило доступ к секретному внутреннему исследованию, проведенному российским министерством внутренних дел об уровне общественной поддержки во время мятежа.
По его словам, МВД РФ использует шпионскую технологию нового поколения, которая позволяет ему отслеживать отдельные приложения для обмена сообщениями, тенденции в социальных и региональных СМИ и настроения в интернете. В ключевые дни мятежа, 24 и 25 июня, российское министерство оценило, что Пригожин пользовался поддержкой населения в 17 из 46 регионов России, а президент страны-агрессора Владимир Путин мог рассчитывать на лояльность 21 региона. В остальных регионах наблюдалось примерное равенство сторонников первого и второго.
"Вот что мы видим сейчас: российское общество разрывается на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: Российская Федерация находится на грани гражданской войны. Нужна небольшая внутренняя "проблема", и внутренний конфликт усилится", – сказал Буданов.
В РФ 23–24 июня Пригожин организовал мятеж. Он назвал происходящее "маршем справедливости", а Путин говорил, что это попытка военного мятежа. Утром 24 июня основатель "Вагнера" заявлял о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но вечером в тот же день Пригожин сообщил, что передумал и разворачивает колонны ЧВК "в обратном направлении". 24 июня спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
Политические деятели и аналитики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что РФ рано или поздно распадется. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в 2020 году называл Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.
Почти половина экспертов по внешней политике, опрошенных аналитическим центром Atlantic Council, дала прогноз, что Россию ждет распад или превращение в failed state.
Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прогнозирует распад России, катализатором которого станет развязанная ею война в Украине.
26 февраля Данилов заявил, что "фрагментация России является процессом, который уже идет".