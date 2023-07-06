ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко: Что с Пригожиным будет дальше? Всякое в жизни бывает. Но если думаете, что Путин такой злопамятный, что его завтра "замочат", то этого не будет

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко (на фото) анонсировал встречу с Путиным, на которой будет обсуждаться проблема "Вагнера"
Лукашенко (на фото) анонсировал встречу с Путиным, на которой будет обсуждаться проблема "Вагнера"
Фото: president.gov.by

Отношения Минска и Москвы после мятежа признанной в мире преступной организацией ЧВК "Вагнер" в РФ будут более крепкими. Такое мнение 6 июля на пресс-конференции высказал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, его цитирует сайт президента Беларуси.

"Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? – сказал Лукашенко. – В ближайшее время с ним [президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным] договорились встретиться".

По словам политика, на встрече с Путиным будет обсуждаться и проблема вокруг ЧВК "Вагнер".

"Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений Путина и [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина. Но надо понимать, что Путин Пригожина знает гораздо лучше, чем я... Путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали, – рассказал Лукашенко. – Что с ним [Пригожиным] будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет".

Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

6 июля Лукашенко сказал, что Пригожина и "Вагнера" нет в Беларуси.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, переговоры, ЧВК Вагнер, президент, пресс-конференция, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
Галина ГРИШИНА
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Галина ГРИШИНА
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
Галина ГРИШИНА
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (55666)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (53883)
3
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (50928)
4
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (44795)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (41106)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (40738)
7
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (40736)
8
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (34299)
 
 
 
 