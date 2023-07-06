Лукашенко: Что с Пригожиным будет дальше? Всякое в жизни бывает. Но если думаете, что Путин такой злопамятный, что его завтра "замочат", то этого не будет

Лукашенко (на фото) анонсировал встречу с Путиным, на которой будет обсуждаться проблема "Вагнера" Фото: president.gov.by

"Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? – сказал Лукашенко. – В ближайшее время с ним [президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным] договорились встретиться".

По словам политика, на встрече с Путиным будет обсуждаться и проблема вокруг ЧВК "Вагнер".

"Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений Путина и [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина. Но надо понимать, что Путин Пригожина знает гораздо лучше, чем я... Путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали, – рассказал Лукашенко. – Что с ним [Пригожиным] будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет".