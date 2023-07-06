Лукашенко: Что с Пригожиным будет дальше? Всякое в жизни бывает. Но если думаете, что Путин такой злопамятный, что его завтра "замочат", то этого не будет

"Мы вместе решали проблему. Решили серьезнейшую проблему для России. Так почему у нас должны ухудшиться отношения? – сказал Лукашенко. – В ближайшее время с ним [президентом страны-агрессора РФ Владимиром Путиным] договорились встретиться".
По словам политика, на встрече с Путиным будет обсуждаться и проблема вокруг ЧВК "Вагнер".
"Я не все знаю и знать не хочу, что касается взаимоотношений Путина и [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина. Но надо понимать, что Путин Пригожина знает гораздо лучше, чем я... Путин же с ним знаком значительно больше, еще с Санкт-Петербурга, когда они там жили и работали, – рассказал Лукашенко. – Что с ним [Пригожиным] будет дальше? Ну, всякое в жизни бывает. Но если вы думаете, что Путин такой зловредный и злопамятный, что его завтра "замочат" где-то… Нет, этого не будет".
23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника Генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало эти заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.
6 июля Лукашенко сказал, что Пригожина и "Вагнера" нет в Беларуси.