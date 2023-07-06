Арестович: Пригожину в любом случае конец. Он может прожить еще два-три месяца или год

Журналист спросил блогера, какой, по его мнению, будет судьба Пригожина после мятежа, устроенного в июне в РФ.
"Тут три варианта. Первое – ему дадут уйти в Африку [где действуют вагнеровцы]. [...] Проблема в том, что он такому количеству злых людей, не пренебрегающих каннибализмом, испортил нервы, поубивал их родственников, что, наверное, он просто не выживет без 20 тыс. вооруженной охраны. [...] Второй момент – он будет тихо доживать где-то в гранд-отеле в Минске, без окон, тихим персонажем, но – кончит. И третий вариант: он попытается передернуть одеяло и пойти на второй путч, договорившись уже с кем-то. Но насколько это сейчас просто – это вопрос. То есть ему в любом случае конец", – ответил Арестович.
Он считает, что поскольку Пригожин не дошел до конца мятежа, "этот человек может пожать только плоды того, что произошло, а эти плоды будут очень горькими, в конце концов окажутся смертельными".
"Он может прожить еще два-три месяца, даже год может прожить, пока не получат информацию о реальных "схованках" [Пригожина]", – отметил Арестович.
23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало это заявление Пригожина "информационной провокацией".
Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".
24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят.
26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.