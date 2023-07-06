ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Пригожину в любом случае конец. Он может прожить еще два-три месяца или год

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
У Пригожина три варианта дальнейших действий, считает Арестович
У Пригожина три варианта дальнейших действий, считает Арестович
Фото: Кепка Пригожина / Telegram

Евгения Пригожина, главаря признанной в мире преступной организацией российской ЧВК "Вагнер", убьют. Такое мнение украинский блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Журналист спросил блогера, какой, по его мнению, будет судьба Пригожина после мятежа, устроенного в июне в РФ.

"Тут три варианта. Первое – ему дадут уйти в Африку [где действуют вагнеровцы]. [...] Проблема в том, что он такому количеству злых людей, не пренебрегающих каннибализмом, испортил нервы, поубивал их родственников, что, наверное, он просто не выживет без 20 тыс. вооруженной охраны. [...] Второй момент – он будет тихо доживать где-то в гранд-отеле в Минске, без окон, тихим персонажем, но – кончит. И третий вариант: он попытается передернуть одеяло и пойти на второй путч, договорившись уже с кем-то. Но насколько это сейчас просто – это вопрос. То есть ему в любом случае конец", – ответил Арестович.

Он считает, что поскольку Пригожин не дошел до конца мятежа, "этот человек может пожать только плоды того, что произошло, а эти плоды будут очень горькими, в конце концов окажутся смертельными".

"Он может прожить еще два-три месяца, даже год может прожить, пока не получат информацию о реальных "схованках" [Пригожина]", – отметил Арестович.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

23–24 июня в РФ Пригожин осуществил мятеж. Вечером 23 июня он обвинил военных страны-оккупанта РФ в нанесении удара по тыловому лагерю наемников "Вагнера" по команде, поступившей от начальника генштаба Валерия Герасимова после совещания с министром обороны Сергеем Шойгу. Минобороны России назвало это заявление Пригожина "информационной провокацией".

Утром 24 июня Пригожин заявил о захвате военных объектов Ростова-на-Дону и намерении идти на Москву, но уже вечером он сказал, что передумал, и развернул колонны "в обратном направлении".

24 июня в Кремле заявили, что по итогам переговоров Пригожин "уйдет в Беларусь", а дело по факту мятежа, открытое на него в РФ, прекратят. 

26 июня пресс-служба Пригожина опубликовала аудиообращение, в котором тот заявил, что у него не было цели свергать власть в РФ. В тот же день президент страны-агрессора РФ Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором назвал участников мятежа "предателями", которые совершили ошибку. Он призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.

27 июня ФСБ объявила о закрытии дела о мятеже, минобороны РФ сообщило, что тяжелую технику ЧВК передадут российской армии, а самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что Пригожин уже находится на территории Беларуси.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: смерть, Алексей Арестович, ЧВК Вагнер, Евгений Пригожин, мятеж Пригожина
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
  Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай
Галина ГРИШИНА
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Нежный розовый "френч" с градиентом и глиттером. Видеоурок
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Тина Кароль: Я была очень стеснительной. Не умела ни танцевать, ничего. Меня называли "колода"
Галина ГРИШИНА
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Брауни без муки. Легкий рецепт вкусного десерта
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
Клум снялась в постели в платье с лифом-бандо и высоким разрезом
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Клевая съемка была". Дорофеева показала себя в полный рост, а также лицо в приближении
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
"Размер перца увеличится на 15%". Опытная огородница рассказала, как подкармливает перец доступным дешевым средством
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
23-летняя девушка 38-летнего Остапчука озвучила свой новый вес
Галина ГРИШИНА
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Каменских надела на себя шевроны украинских военных. В сети возмутились
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Зеленский назвал любимую группу, под песни которой тренируется каждое утро
Галина ГРИШИНА
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
Почему варенье кристаллизуется. Эксперт назвал главные причины
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
В сети назвали главные атрибуты красоты 53-летней Лопес
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
"У меня еще не было возможности увидеть ее и подержать на руках". Саакашвили рассказал, как зовут его дочь от нардепа Ясько
Галина ГРИШИНА
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
"Любовь", "семья". Налчаджиоглу показал новое видео из Турции, где отдыхает с новой женой, падчерицей и дочерью от Ани Лорак
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Соловий сообщила, что из-за ракетного обстрела Львова российскими оккупантами в ее квартире выбило окна
Галина ГРИШИНА
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
56-летняя Хайек восхитила сеть новым фото в цветном бикини
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Белодед на отдыхе в Испании снялась в вязанном лифе и мини-шортах. Фото (55584)
2
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (53858)
3
Вот зачем опытные дачники прячут в пакеты зеленые помидоры на кустах. Лайфхак от экспертов (50884)
4
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (44585)
5
Посыпьте этим вокруг растений – и улитки не смогут уничтожить урожай. Эксперты рассказали, как защитить огород от вредителей (41052)
6
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (40587)
7
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (40570)
8
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (33870)
 
 
 
 