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Арестович: С вероятностью 95% я уверен, что Россия взорвет Запорожскую АЭС

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ЗАЭС находится под контролем оккупантов с марта 2022 года
ЗАЭС находится под контролем оккупантов с марта 2022 года
Фото: ЕРА

Российские оккупанты попытаются взорвать находящуюся под их контролем Запорожскую АЭС в Энергодаре Запорожской области. Такое мнение украинский блогер, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я уверен, что они попробуют ее взорвать или взорвут с вероятностью 95%. Это элемент шантажа: "Вот смотрите, к чему приводит украинское контрнаступление, мы за себя не отвечаем, ай-яй-яй, смотрите, держите нас семеро, договаривайтесь, останавливайте", – сказал он.

Блогер отметил, что проблема с ЗАЭС не в том, что будет небольшое радиоактивное заражение (Арестович подчеркнул, что там "принципиально другие реакторы"), которое можно будет "почистить", а в том, что россияне выведут из строя крупнейшую атомную станцию в Европе, которая обеспечивала Украине конкурентное преимущество в виде дешевой электроэнергии.

То есть они нам минус 50 миллиардов из бюджета и на много лет. И они будут делать это со всем, [...] чтобы экономически нас сделать несостоятельными", – считает Арестович.

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Контекст:

Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва ЗАЭС.

4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.

В тот же день он предупредил о возможной подготовке оккупантами провокаций на ЗАЭС президента Франции Эммануэля Макрона. Перед этим предупреждение о такой угрозе распространили в Генштабе ВСУ.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: взрыв, электроэнергия, радиация, АЭС, Алексей Арестович, Запорожская АЭС, российские оккупанты, ЗАЭС
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