Арестович: С вероятностью 95% я уверен, что Россия взорвет Запорожскую АЭС

ЗАЭС находится под контролем оккупантов с марта 2022 года Фото: ЕРА

"Я уверен, что они попробуют ее взорвать или взорвут с вероятностью 95%. Это элемент шантажа: "Вот смотрите, к чему приводит украинское контрнаступление, мы за себя не отвечаем, ай-яй-яй, смотрите, держите нас семеро, договаривайтесь, останавливайте", – сказал он.

Блогер отметил, что проблема с ЗАЭС не в том, что будет небольшое радиоактивное заражение (Арестович подчеркнул, что там "принципиально другие реакторы"), которое можно будет "почистить", а в том, что россияне выведут из строя крупнейшую атомную станцию в Европе, которая обеспечивала Украине конкурентное преимущество в виде дешевой электроэнергии.

То есть они нам минус 50 миллиардов из бюджета и на много лет. И они будут делать это со всем, [...] чтобы экономически нас сделать несостоятельными", – считает Арестович.

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