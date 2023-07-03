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Путин может подорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции – The Times

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В The Times считают, что Путину как авторитарному лидеру важно сохранять лицо в глазах своих сторонников
В The Times считают, что Путину как авторитарному лидеру важно сохранять лицо в глазах своих сторонников
Фото: ЕРА

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин может отдать приказ о подрыве Запорожской АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции. Об этом говорится в опубликованной 3 июля редакционной статье британской газеты The Times, которую цитирует "ВВС News Україна".

В The Times считают, что Путину как авторитарному лидеру важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Неудачи на войне против Украины, развязывание которой было "огромной стратегической ошибкой", и недавняя попытка мятежа ЧВК "Вагнер", по мнению газеты, могут подтолкнуть Путина к радикальным шагам.

Издание отмечает, что отсутствие реальных успехов у путинской армии на фронте негативно сказывается на имидже президента РФ. А пережить вооруженный мятеж он смог лишь благодаря тому, что пошел на переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным при посредничестве считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

В статье говорится, что "это опасный момент для путинского режима. А значит, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической фортуны, Путин может поддаться искушению эскалировать войну, надеясь на скорые победы".

В то же время в The Times думают, что Путин попытается вернуть себе военную инициативу не столько с целью нанести поражение Украине, сколько в надежде продемонстрировать деморализованной российской армии и населению, что он до сих пор контролирует ситуацию.

В издании подчеркивают, что наличие у РФ планов по нанесению удара по ЗАЭС подтверждает постепенное выведение российских военных и персонала со станции.

По мнению The Times, страны – члены НАТО должны предупредить Москву, что не оставят без ответа диверсию на ЗАЭС. Это, как считают авторы статьи, "самый быстрый способ покончить с жестокой войной и обезвредить порочный режим Путина".

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, теракт, НАТО, радиация, АЭС, Запорожская АЭС, война России против Украины, ЧВК Вагнер, российские оккупанты, ЗАЭС
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