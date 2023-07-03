Путин может подорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции – The Times

В The Times считают, что Путину как авторитарному лидеру важно сохранять лицо в глазах своих сторонников Фото: ЕРА

В The Times считают, что Путину как авторитарному лидеру важно сохранять лицо в глазах своих сторонников. Неудачи на войне против Украины, развязывание которой было "огромной стратегической ошибкой", и недавняя попытка мятежа ЧВК "Вагнер", по мнению газеты, могут подтолкнуть Путина к радикальным шагам.

Издание отмечает, что отсутствие реальных успехов у путинской армии на фронте негативно сказывается на имидже президента РФ. А пережить вооруженный мятеж он смог лишь благодаря тому, что пошел на переговоры с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным при посредничестве считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко.

В статье говорится, что "это опасный момент для путинского режима. А значит, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической фортуны, Путин может поддаться искушению эскалировать войну, надеясь на скорые победы".

В то же время в The Times думают, что Путин попытается вернуть себе военную инициативу не столько с целью нанести поражение Украине, сколько в надежде продемонстрировать деморализованной российской армии и населению, что он до сих пор контролирует ситуацию.

В издании подчеркивают, что наличие у РФ планов по нанесению удара по ЗАЭС подтверждает постепенное выведение российских военных и персонала со станции.

По мнению The Times, страны – члены НАТО должны предупредить Москву, что не оставят без ответа диверсию на ЗАЭС. Это, как считают авторы статьи, "самый быстрый способ покончить с жестокой войной и обезвредить порочный режим Путина".