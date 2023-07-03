В оккупированном Энергодаре нет укрытий на случай происшествия на ЗАЭС – мэр

Жителей Энергодара в случае инцидента на ЗАЭС нужно будет эвакуировать Фото: EPA

"В любых случаях ядерного и радиационного характера на станции, предусмотренных в регламентах и инструкциях, город Энергодар категоричен. Оно не предусматривает укрытий, а предусматривает полную эвакуацию из города в соответствии с розой ветров, погодными условиям, которые будут к тому времени", – сказал он.

По словам мэра, укрытие есть только в промышленных помещениях на атомной, тепловой станции и расположенных рядом заводах.

"Сам же проект города не предусматривает укрытий в подвальных помещениях, поэтому в этом плане ситуация усложнена. изменить невозможно в связи с военными действиями, тем более что город остается в оккупации", – сказал Орлов.

Он напомнил, что раньше оккупанты выпускали эвакуирующихся людей на территорию оккупированного Крыма, но это не касалось работников ЗАЭС. У оккупантов были списки с их фамилиями, поэтому их не выпускали.

"5–6 тыс. работников станции, которые остались в городе, обеспечивая ядерную и радиационную безопасность, фактически являются заложниками. На работу им ходить не дают, потому что заблокировали пропуски, если они не заключили контракт. И выехать из города у них также нет возможности. Что касается гуманитарной составляющей, то с сентября оккупанты заблокировали любую возможность гуманитарных грузов, в частности лекарств, таких как инсулин, который важен для жизни некоторых категорий граждан", – рассказал мэр.