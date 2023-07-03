В оккупированном Энергодаре нет укрытий на случай происшествия на ЗАЭС – мэр

"В любых случаях ядерного и радиационного характера на станции, предусмотренных в регламентах и инструкциях, город Энергодар категоричен. Оно не предусматривает укрытий, а предусматривает полную эвакуацию из города в соответствии с розой ветров, погодными условиям, которые будут к тому времени", – сказал он.
По словам мэра, укрытие есть только в промышленных помещениях на атомной, тепловой станции и расположенных рядом заводах.
"Сам же проект города не предусматривает укрытий в подвальных помещениях, поэтому в этом плане ситуация усложнена. изменить невозможно в связи с военными действиями, тем более что город остается в оккупации", – сказал Орлов.
Он напомнил, что раньше оккупанты выпускали эвакуирующихся людей на территорию оккупированного Крыма, но это не касалось работников ЗАЭС. У оккупантов были списки с их фамилиями, поэтому их не выпускали.
"5–6 тыс. работников станции, которые остались в городе, обеспечивая ядерную и радиационную безопасность, фактически являются заложниками. На работу им ходить не дают, потому что заблокировали пропуски, если они не заключили контракт. И выехать из города у них также нет возможности. Что касается гуманитарной составляющей, то с сентября оккупанты заблокировали любую возможность гуманитарных грузов, в частности лекарств, таких как инсулин, который важен для жизни некоторых категорий граждан", – рассказал мэр.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.