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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Когда РФ будет покидать ЗАЭС, нужно будет все проверить, чтобы исключить дистанционный подрыв – Зеленский

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ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов
ЗАЭС находится под контролем российских оккупантов
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Страна-агрессор Россия может подорвать Запорожскую атомную электростанцию дистанционно после передачи Украине. О такой вероятности заявил президент Владимир Зеленский в интервью испанским СМИ, сообщила 1 июля его пресс-служба.

"Запорожская АЭС заминирована. Это факт. Там есть заминированные территории. МАГАТЭ подтверждает, что Запорожская станция заминирована, но они говорят, что не заминирован реактор. Однако это подтверждение того, что станция заминирована. Есть точное подтверждение нашей разведки: на станции – минирования. Есть четкое подтверждение того, что на станции, согласно нашей информации, около 500 боевиков. МАГАТЭ не знает точного количества, но они говорят: да, большое количество боевиков с разным оружием, с гранатами. Есть тяжелое оружие на территории станции", – сказал президент.

Он подчеркнул, что наличие на станции оружия и минирование создают очевидную опасную ситуацию.

Зеленский добавил, что, согласно информации украинской разведки, у РФ есть план спровоцировать выброс опасных веществ на станции. Но поскольку украинская сторона не стреляет по ЗАЭС, оккупанты ищут формат и момент, чтобы реализовать этот план.

"Потому это очень опасно. Мы об этом снова и снова вслух говорим – так же, как мы еще год назад говорили о подрыве дамбы Каховского водохранилища. Мы делились нашими данными с разведками партнеров. То же сейчас происходит и с Запорожской электростанцией", – заявил глава государства.

Президент отметил, что обсуждал эту ситуацию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, но специалисты агентства без помощи мирового сообщества не смогут заставить РФ покинуть станцию.

"Даже если нам, всему миру удастся повлиять на Россию, чтобы она передала станцию… В момент передачи станции МАГАТЭ нужны силы, средства и люди, которые будут проверять передаваемую станцию. Потому что мы уверены, что будут передавать с заминированными элементами, чтобы потом у них был шанс – мы точно знаем, что это рассматривалось РФ как один из планов – потом, когда станцию передадут нам, дистанционно сделать какой-то подрыв для выброса", – заявил он.

Поэтому, по его убеждению, в момент передачи Запорожской электростанции МАГАТЭ будет необходимо подробно проверить ее, а также предупредить РФ о том, что их планы известны.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

По информации Буданова российский план подрыва ЗАЭС полностью разработан и утвержден"никогда ситуация не была настолько серьезной".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, МАГАТЭ, война России против Украины, ЗАЭС
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