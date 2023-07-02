Когда РФ будет покидать ЗАЭС, нужно будет все проверить, чтобы исключить дистанционный подрыв – Зеленский

"Запорожская АЭС заминирована. Это факт. Там есть заминированные территории. МАГАТЭ подтверждает, что Запорожская станция заминирована, но они говорят, что не заминирован реактор. Однако это подтверждение того, что станция заминирована. Есть точное подтверждение нашей разведки: на станции – минирования. Есть четкое подтверждение того, что на станции, согласно нашей информации, около 500 боевиков. МАГАТЭ не знает точного количества, но они говорят: да, большое количество боевиков с разным оружием, с гранатами. Есть тяжелое оружие на территории станции", – сказал президент.

Он подчеркнул, что наличие на станции оружия и минирование создают очевидную опасную ситуацию.

Зеленский добавил, что, согласно информации украинской разведки, у РФ есть план спровоцировать выброс опасных веществ на станции. Но поскольку украинская сторона не стреляет по ЗАЭС, оккупанты ищут формат и момент, чтобы реализовать этот план.

"Потому это очень опасно. Мы об этом снова и снова вслух говорим – так же, как мы еще год назад говорили о подрыве дамбы Каховского водохранилища. Мы делились нашими данными с разведками партнеров. То же сейчас происходит и с Запорожской электростанцией", – заявил глава государства.

Президент отметил, что обсуждал эту ситуацию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, но специалисты агентства без помощи мирового сообщества не смогут заставить РФ покинуть станцию.

"Даже если нам, всему миру удастся повлиять на Россию, чтобы она передала станцию… В момент передачи станции МАГАТЭ нужны силы, средства и люди, которые будут проверять передаваемую станцию. Потому что мы уверены, что будут передавать с заминированными элементами, чтобы потом у них был шанс – мы точно знаем, что это рассматривалось РФ как один из планов – потом, когда станцию передадут нам, дистанционно сделать какой-то подрыв для выброса", – заявил он.

Поэтому, по его убеждению, в момент передачи Запорожской электростанции МАГАТЭ будет необходимо подробно проверить ее, а также предупредить РФ о том, что их планы известны.