"Не понимаем, почему нет санкций против "Росатома". Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м санкционным пакетом против РФ

Президент упомянул о санкциях в контексте призыва не допустить совершения россиянами теракта на Запорожской атомной электростанции.

"В частности, уже сейчас нужно начать работу над 12-м пакетом санкций ЕС. Мы с Педро сегодня начали говорить об этих санкциях. И Украина действительно не понимает, почему до сих пор не введены санкции против компании "Росатом". Руководители, представители этой компании продолжают оккупацию ЗАЭС и подвергают риску нашу общую безопасность", – сказал президент.

Включить ограничения против "Росатома" в 12-й пакет санкций ЕС против РФ призвал 29 июня также президент Литвы Гитанас Науседа.