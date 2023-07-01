ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не понимаем, почему нет санкций против "Росатома". Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м санкционным пакетом против РФ

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Зеленский: Руководители и представители "Росатома" продолжают оккупацию ЗАЭС и подвергают риску нашу общую безопасность
Зеленский: Руководители и представители "Росатома" продолжают оккупацию ЗАЭС и подвергают риску нашу общую безопасность
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз начать работу над 12-м пакетом санкций против РФ за развязанную ею войну против Украины. Об этом он заявил 1 июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Президент упомянул о санкциях в контексте призыва не допустить совершения россиянами теракта на Запорожской атомной электростанции.

"В частности, уже сейчас нужно начать работу над 12-м пакетом санкций ЕС. Мы с Педро сегодня начали говорить об этих санкциях. И Украина действительно не понимает, почему до сих пор не введены санкции против компании "Росатом". Руководители, представители этой компании продолжают оккупацию ЗАЭС и подвергают риску нашу общую безопасность", – сказал президент.

Включить ограничения против "Росатома" в 12-й пакет санкций ЕС против РФ призвал 29 июня также президент Литвы Гитанас Науседа.

Контекст:

Евросоюз впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. За время полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС принял 11 пакетов санкций.

Украина неоднократно призывала ввести санкции против "Росатома". В частности, в декабре 2022 года о такой необходимости заявлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, портфель заграничных заказов "Росатома" составляет $200 млрд. В январе с призывом ввести санкции против российской ядерной отрасли выступал глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

5 февраля Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны о новых санкциях против атомной отрасли РФ, в списке оказался и "Росатом".

Представители "Росатома" вместе с российскими оккупантами находятся на ЗАЭС, сообщала украинская компания "Энергоатом". По ее данным, на АЭС оккупанты избивают украинский персонал, пытаясь заставить его переходить в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит "Росатом", и отчитаться российским властям о том, что украинский персонал станции поддерживает их. 

В "Энергоатоме" считают, что Россия хочет переподключить ЗАЭС к российской энергосистеме.

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, есть несколько причин, из-за которых ЕС не вводит санкции против "Росатома". В частности, на территории ЕС действуют атомные электростанции, которые подвязаны под обслуживание россиянами с советских времен, а в Венгрии россияне строят АЭС.

Зеленский заявил 22 июня, что РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. По информации главы ГУР Кирилла Буданова российский план подрыва ЗАЭС полностью разработан и утвержден"никогда ситуация не была настолько серьезной".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, Росатом, война России против Украины, Евросоюз, Педро Санчес, ЗАЭС
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