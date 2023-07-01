Украина ввела новые санкции в отношении сотен людей и компаний, в том числе грузинской Georgian Airways, возобновившей полеты в Россию

Среди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены. Санкции наложены также на двух граждан Беларуси и основателя авиакомпании Georgian Airways (Грузия) Тамаза Гаиашвили. Сам перевозчик, который одним из первых возобновил прямые перелеты в Россию, также добавлен в перечень.

Кроме того, согласно приложению к указу Зеленского, ограничения наложены на почти три сотни компаний. Основная часть из них – российские, а также белорусский Рогачевский завод "Диапроектор", предприятие "Зенит-БелОМО", завод "Оптик", совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси.

Санкции, введенные президентом, предусматривают визовые ограничения, блокировку активов и торговых операций, а также предотвращение вывода капитала за пределы страны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

