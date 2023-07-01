Украина ввела новые санкции в отношении сотен людей и компаний, в том числе грузинской Georgian Airways, возобновившей полеты в Россию

Среди попавших в санкционный список – 189 россиян, в том числе главы оборонных предприятий, военнослужащие и бизнесмены. Санкции наложены также на двух граждан Беларуси и основателя авиакомпании Georgian Airways (Грузия) Тамаза Гаиашвили. Сам перевозчик, который одним из первых возобновил прямые перелеты в Россию, также добавлен в перечень.
Кроме того, согласно приложению к указу Зеленского, ограничения наложены на почти три сотни компаний. Основная часть из них – российские, а также белорусский Рогачевский завод "Диапроектор", предприятие "Зенит-БелОМО", завод "Оптик", совместное белорусско-немецкое предприятие "Цейсс-БелОМО", "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов" Национальной академии наук Беларуси.
Санкции, введенные президентом, предусматривают визовые ограничения, блокировку активов и торговых операций, а также предотвращение вывода капитала за пределы страны. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Украина впервые ввела санкции против компаний и граждан, причастных к российской агрессии, в 2015 году – через год после того, как аналогичные меры применили США и ЕС. С тех пор украинские и международные санкции многократно расширялись и продлевались.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором Россией. Последние указы на эту тему Зеленский подписал 11 июня. Большинство добавленных тогда в санкционный список – также граждане РФ, в том числе судьи Конституционного суда России, а также судьи, изменившие присяге Украины.