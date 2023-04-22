Зеленский ввел санкции против ЛДПР, Компартии РФ, российского Центризбиркома и шейха Мали

Одно решение СНБО касается введения санкций, второе – применения и внесения изменений в ранее введенные санкции. Соответствующие указы №235/20223 и №236/2023 опубликованы на сайте главы государства.

В списке лиц, против которых введены санкции, – 40 человек, из них 25 граждан РФ (один из них с двойным гражданством РФ и Федерации Сент-Киттс и Невис), четыре гражданина Швейцарии, два гражданина Ирана, один человек с неустановленным гражданством и восемь граждан Республики Мали.

В том числе список включает членов семьи российского бизнесмена Владимира Потанина. Кроме того, в нем есть члены семьи российского бизнесмена и члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова.

Среди граждан Мали, против которых введены санкции, – президент гуманитарной комиссии бюро региональной администрации и управления Кидаль Ахмед Аг Альбачар, заместитель руководителя персонала региональной координации оперативного механизма координации в Гао Махри Сиди Амар Бен Даха, депутат парламента Мохамед Улд Матали и шейх Мохамед Усман Аг Мохамедун.

При этом против граждан Мали санкции введены до 31 августа 2023 года и предусматривают блокирование активов, приостановку транзита и выдачи виз.

В отношении остальных 32 лиц ограничения вводятся на 10 лет и предусматривают также полное прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и договоров, запрет на участие в приватизации, приобретение земли в Украине и передачу технологий.

Санкции на 10 лет введены также против 60 юридических лиц, из которых восемь – швейцарские компании, пять – французские, два зарегистрированы на Кипре, одна – на Британских Виргинских островах, одна – в ОАЭ, одна – на Мальте, одна – в Люксембурге, одна – в Армении, одна в Германии, одна – в Испании, одна – на Тайване, одна – в Сингапуре, остальные в РФ.

Также в списке – созданное на оккупированной части Донецкой области незаконное "министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики".

Среди российских юрлиц – Центральная избирательная комиссия РФ, партия "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", Коммунистическая партия РФ.

Также в списке ряд компаний, связанных с российским банком ВТБ: российская девелоперская компания "ВТБ-Девелопмент", ООО "ВТБ-Проект", ООО "ВБ-Сервис", Кроме того, в санкционном списке банки – ПАО "Росбанк", АО "Дальневосточный банк", ПАО "Завод Тула" ООО "Мегаком", АО "Ситибайк" и холдинговая компания "Интеррос" (владельцем которой является тот же Потанин),

Также под санкции попали НИИ "Прометей" им. Горынина, национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", АО "Морские навигационные системы", АО "Ригель", другие организации компании.

Во втором списке о применении и внесений изменений в санкции – 322 российские компании, в основном предприятия радиоэлектроники, сферы высоких технологий и связи, а также ведомственная охрана железнодорожного транспорта РФ, научно-технический центр "Орион" ФСБ и научно-технический центр правовой информации "Система" ФСО. Санкции против них также введены на 10 лет.