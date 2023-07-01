Зеленский объяснил, зачем РФ может попытаться устроить теракт на ЗАЭС

"Мой ответ базируется на информации, которая у меня есть от нашей разведки. Мы говорим об этом долгий период. Есть серьезная угроза. Потому что Россия технически готова, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух", - сказал глава государства.

Он заявил, что Украина об этом говорит с партнерами, чтобы все понимали, зачем РФ это делает.

"Потому что надо найти логику: кроме того, что они террористы, есть еще и логика в этих действиях. Чтобы партнеры понимали, какой будет реакция Украины, и давили политически на Россию, чтобы она даже не думала о таком. Для них [россиян], понятно, важно сегодня, после слабости на поле боя, которую они продемонстрировали в течение года, останавливать нас теми или иными неожиданными терактами, как подрыв Каховской дамбы, так и как возможный локальный подрыв [ЗАЭС] и затем выброс. Зачем? Чтобы показать, что эта война опасна для мира, спровоцировать это так, будто это сделали не они – будет очень трудно, чтобы кто-то в это поверил. Но тем не менее для информационного пространства, для того, чтобы люди боялись этого, для того, чтобы потом партнеры те или иные, особенно являющиеся скептиками, – чтобы они начали политически останавливать Украину, останавливать наши контрнаступательные действия. Вот для чего это может планировать РФ. И это очень опасно, но Россия, как мы видим, делает соответствующие шаги", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ЗАЭС должна полностью перейти под контроль украинских властей.

"И очень важно, чтобы в момент перехода – даже этот момент очень опасен – чтобы МАГАТЭ, которое является посредником, оно, кстати, может привлекать другие государства... Так вот, в момент перехода из-под контроля России под контроль Украины очень важно, чтобы все было проверено. Потому что может быть дистанционное минирование, чтобы потом сказать: "Вот, когда была под контролем оккупантов, все было хорошо, а сейчас есть выброс", – сказал Зеленский.