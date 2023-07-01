ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский объяснил, зачем РФ может попытаться устроить теракт на ЗАЭС

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Украинские власти неоднократно заявляли, что РФ может подорвать ЗАЭС
Украинские власти неоднократно заявляли, что РФ может подорвать ЗАЭС
Фото: EPA

Россия может устроить взрыв на Запорожской атомной электростанции с дальнейшим выбросом опасных веществ, чтобы остановить украинское контрнаступление и заморозить конфликт, заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 июля на пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мой ответ базируется на информации, которая у меня есть от нашей разведки. Мы говорим об этом долгий период. Есть серьезная угроза. Потому что Россия технически готова, чтобы спровоцировать локальный взрыв на станции, который может привести к выбросу опасных веществ в воздух", - сказал глава государства.

Он заявил, что Украина об этом говорит с партнерами, чтобы все понимали, зачем РФ это делает.

"Потому что надо найти логику: кроме того, что они террористы, есть еще и логика в этих действиях. Чтобы партнеры понимали, какой будет реакция Украины, и давили политически на Россию, чтобы она даже не думала о таком. Для них [россиян], понятно, важно сегодня, после слабости на поле боя, которую они продемонстрировали в течение года, останавливать нас теми или иными неожиданными терактами, как подрыв Каховской дамбы, так и как возможный локальный подрыв [ЗАЭС] и затем выброс. Зачем? Чтобы показать, что эта война опасна для мира, спровоцировать это так, будто это сделали не они – будет очень трудно, чтобы кто-то в это поверил. Но тем не менее для информационного пространства, для того, чтобы люди боялись этого, для того, чтобы потом партнеры те или иные, особенно являющиеся скептиками, – чтобы они начали политически останавливать Украину, останавливать наши контрнаступательные действия. Вот для чего это может планировать РФ. И это очень опасно, но Россия, как мы видим, делает соответствующие шаги", – сказал президент.

Он подчеркнул, что ЗАЭС должна полностью перейти под контроль украинских властей.

"И очень важно, чтобы в момент перехода – даже этот момент очень опасен – чтобы МАГАТЭ, которое является посредником, оно, кстати, может привлекать другие государства... Так вот, в момент перехода из-под контроля России под контроль Украины очень важно, чтобы все было проверено. Потому что может быть дистанционное минирование, чтобы потом сказать: "Вот, когда была под контролем оккупантов, все было хорошо, а сейчас есть выброс", – сказал Зеленский.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня заявили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.

Теги: теракт, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский, война России против Украины, ЗАЭС
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