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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел расширенное заседание ставки, обсудили защиту АЭС. Залужному поручили усиливать север Украины

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Зеленский 5 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Зеленский 5 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 июля провел заседание ставки верховного главнокомандующего. Об этом он написал в Telegram.

Зеленский рассказал, что на ставке обсуждали три вопроса – защиту АЭС, ситуацию на фронте и "дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца".

"Главкому [ВСУ Валерию Залужному] – распоряжение усиливать север [Украины]", – отметил президент.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 4 июля проинформировал, что в связи с последними событиями вокруг ЗАЭС было принято решение об усилении северной границы Украины как личным составом, так и боевой техникой.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал ставку более 25 раз, предыдущий раз – 1 июля на Ровенской АЭС.

Теги: Украина, боеприпасы, АЭС, Владимир Зеленский, ВСУ, президент, Валерий Залужный, заседание
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