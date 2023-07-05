Зеленский провел расширенное заседание ставки, обсудили защиту АЭС. Залужному поручили усиливать север Украины

Зеленский рассказал, что на ставке обсуждали три вопроса – защиту АЭС, ситуацию на фронте и "дальнейшее наращивание собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца".
"Главкому [ВСУ Валерию Залужному] – распоряжение усиливать север [Украины]", – отметил президент.
Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев 4 июля проинформировал, что в связи с последними событиями вокруг ЗАЭС было принято решение об усилении северной границы Украины как личным составом, так и боевой техникой.
Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.
В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал ставку более 25 раз, предыдущий раз – 1 июля на Ровенской АЭС.