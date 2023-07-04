Северную границу Украины укрепят в связи с событиями вокруг ЗАЭС – Наев

По его словам, работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как оккупанты были выбиты с севера весной 2022 года, и продолжается круглосуточно. Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны, подчеркнул Наев.

Он рассказал, что силы обороны проверили объект критической инфраструктуры в зоне ответственности северной группировки войск на готовность к обороне в случае разных сценариев нового наступления оккупантов.

"Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", – написал он.