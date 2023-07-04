Северную границу Украины укрепят в связи с событиями вокруг ЗАЭС – Наев

По его словам, работа в этом направлении не останавливалась с тех пор, как оккупанты были выбиты с севера весной 2022 года, и продолжается круглосуточно. Строятся противотанковые заграждения, обустраиваются минные поля и укрепляется вся линия обороны, подчеркнул Наев.
Он рассказал, что силы обороны проверили объект критической инфраструктуры в зоне ответственности северной группировки войск на готовность к обороне в случае разных сценариев нового наступления оккупантов.
"Наша разведка работает достаточно эффективно. Мы хорошо изучили врага и четко владеем ситуацией по его планам. Наши воины прошли боевое слаживание и готовы уничтожить любого, кто посягает на нашу территорию", – написал он.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.