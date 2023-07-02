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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Наев заявил, что пока перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь не зафиксировано

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25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь
25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь
Фото: EPA (иллюстративное)

Сейчас перемещения российского ядерного оружия в Беларусь не зафиксировано. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в комментарии "Укринформу", который был опубликован 1 июля.

По словам Наева, украинская разведка, партнеры Украины внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси, в том числе по перемещению ядерного оружия.

По его словам, такие перемещения не были зафиксированы.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.

25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие

25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь. Путин 9 июня говорил, что размещение начнется в июле. Но через неделю, 16 июня, он заявил, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в Беларуси.

По данным главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Президент США Джо Байден 20 июня заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, ядерное оружие, война России против Украины, Сергей Наев
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