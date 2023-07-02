ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер о ядерном оружиии в Беларуси: Чемоданчик будет в руках Путина, но если придется нажать на кнопку, он внезапно окажется у Лукашенко

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Лукашенко часть федерации организованной преступности
Шустер: Лукашенко – часть федерации организованной преступности
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин будет использовать территорию Беларуси, которую формально контролирует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, для достижения собственных геополитических целей. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал телеведущий Савик Шустер.

"У нас еще есть один актор, как сейчас принято говорить, – Александр Лукашенко. Я сразу приношу извинения, я говорил, что он в плохой форме, плохое здоровье, он плохо выглядит... Нет, он выглядит нормально. Все нормально с ним. Беру свои слова обратно", – сказал журналист.

Шустер заявил, что Лукашенко, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, является частью преступного объединения.

"Что такое для меня так называемая Российская Федерация? Это федерация организованной преступности. В эту федерацию входят люди, у которых есть силовой и финансово-экономический элементы. К примеру, у Кадырова есть территория, на которой есть некие богатства, свои вооруженные отряды, на что они способны, мы не знаем, но неважно. Вот человек, территория, какие-то богатства и вооруженные формирования у него есть. А Лукашенко сегодня – человек, который часть этой федерации организованной преступности. У него тоже как бы есть территория. Как бы. Так расправиться с оппозицией такими жесткими методами... Это "вагнеровские" методы. Лукашенко контролирует территорию и у него есть вооруженные силы. Плюс на его территории босс боссов, тот, который на верхушке сейчас, Путин, на его территории собирается уже тактическое ядерное вооружение размещать. В чьих руках будет чемоданчик? Я думаю, что чемоданчик будет в руках Путина, но если придется нажать на кнопку, он внезапно окажется у Лукашенко. Там будет какая-нибудь такая игра", – пояснил Шустер.

По его словам, преступное объединение РФ преследует главную цель – собственное обогащение.

"Все равно в этой федерации организованной преступности есть проблема (слава богу, что там есть проблема), что они друг другу не верят. Они друг друга во всем подозревают. Это, по большому счету, террариум. У них нет какой-то общей цели, какого-то общего понимания, кроме бабок", – отметил Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".

По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.

25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие

25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь. Путин 9 июня говорил, что размещение начнется в июле. Но через неделю, 16 июня, он заявил, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в Беларуси.

По данным главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".

Президент США Джо Байден 20 июня заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Владимир Путин, Савик Шустер, Беларусь, Александр Лукашенко, ядерное оружие, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Летний французский маникюр с цветами. Видеоурок
Летний французский маникюр с цветами. Видеоурок
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Украинская топ-модель Байкова в топе с желто-синей лентой показала стойку на голове. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Экс-жена Кличко показала взрослых сыновей
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
Жена Налчаджиоглу, которую его дочь от Ани Лорак толкнула лицом в торт, показала свой букет
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
"На одной волне с природой". Каменских показала лицо вблизи
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Дорофеева показала себя в полный рост с нижнего ракурса
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Если на листьях появились желтые точки – спасайте урожай, иначе он погибнет. Эксперты рассказали, как уничтожить паутинного клеща
Галина ГРИШИНА
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Если упустите момент, лук не будет храниться долго. Правила сбора урожая
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
Варенье из черной смородины на зиму. Простой рецепт
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
46-летний Налчаджиоглу устроил шоу в бассейне для своей 27-летней жены после того, как его дочь от Ани Лорак толкнула ее лицом в торт. Видео
Галина ГРИШИНА
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
В сети раскрыли секрет красоты 53-летней Лопес и показали ее фото в купальнике
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
  "Получаются хрустящими, песочными и очень вкусными". Как приготовить диетические вафли из рисовой муки. Рецепт из семи ингредиентов
Галина ГРИШИНА
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Харьковский кот Степан после свадьбы занялся бизнесом – он продает подушки со своим изображением
Галина ГРИШИНА
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Стайлс на концерте в Варшаве поддержал Украину, подняв украинский флаг. Видео
Галина ГРИШИНА
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Полякова в образе женщины-воина приняла участие в Pride in London 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
В больнице скончалась 37-летняя писательница Амелина, которая была ранена во время обстрела оккупантами Краматорска
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мозговая публично обратилась к бывшему мужу Пономареву: Я простила тебя. Спасибо за урок, свободен (181136)
2
"Я себе не наливаю. Моя мне нальет". 49-летний Винник рассказал о своей зависимости (79333)
3
Винник: Точно знаю, что никогда не буду переводить свои суперхиты, которые были написаны на русском языке, на украинский. Это не нужно (70445)
4
"Польза будет не только для урожая". Эксперты рассказали, зачем дачники используют йод для полива огорода (63768)
5
Всего одна ложка этой специи – и "даже мертвые огурцы вырастут и не будут болеть". Эксперт рассказала, чем удобрить растения без химии (59233)
6
26-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после свадьбы сменила фамилию (48521)
7
Жена Налчаджиоглу сделала селфи в ярком купальнике рядом с дочерью (48309)
8
Зеленская о муже: Я переживаю за его сон, потому что там есть проблемы. Он всегда просыпается очень рано (37995)
 
 
 
 