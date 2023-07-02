Шустер о ядерном оружиии в Беларуси: Чемоданчик будет в руках Путина, но если придется нажать на кнопку, он внезапно окажется у Лукашенко

"У нас еще есть один актор, как сейчас принято говорить, – Александр Лукашенко. Я сразу приношу извинения, я говорил, что он в плохой форме, плохое здоровье, он плохо выглядит... Нет, он выглядит нормально. Все нормально с ним. Беру свои слова обратно", – сказал журналист.
Шустер заявил, что Лукашенко, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, является частью преступного объединения.
"Что такое для меня так называемая Российская Федерация? Это федерация организованной преступности. В эту федерацию входят люди, у которых есть силовой и финансово-экономический элементы. К примеру, у Кадырова есть территория, на которой есть некие богатства, свои вооруженные отряды, на что они способны, мы не знаем, но неважно. Вот человек, территория, какие-то богатства и вооруженные формирования у него есть. А Лукашенко сегодня – человек, который часть этой федерации организованной преступности. У него тоже как бы есть территория. Как бы. Так расправиться с оппозицией такими жесткими методами... Это "вагнеровские" методы. Лукашенко контролирует территорию и у него есть вооруженные силы. Плюс на его территории босс боссов, тот, который на верхушке сейчас, Путин, на его территории собирается уже тактическое ядерное вооружение размещать. В чьих руках будет чемоданчик? Я думаю, что чемоданчик будет в руках Путина, но если придется нажать на кнопку, он внезапно окажется у Лукашенко. Там будет какая-нибудь такая игра", – пояснил Шустер.
По его словам, преступное объединение РФ преследует главную цель – собственное обогащение.
"Все равно в этой федерации организованной преступности есть проблема (слава богу, что там есть проблема), что они друг другу не верят. Они друг друга во всем подозревают. Это, по большому счету, террариум. У них нет какой-то общей цели, какого-то общего понимания, кроме бабок", – отметил Шустер.
21 сентября 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Через месяц Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие. Однако в июне 2023 года он добавил, что "не может сказать наверняка, особенно о человеке, который не имеет связи с реальностью".
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.
25 марта Путин заявил, что Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие.
25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь. Путин 9 июня говорил, что размещение начнется в июле. Но через неделю, 16 июня, он заявил, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в Беларуси.
По данным главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Президент США Джо Байден 20 июня заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.