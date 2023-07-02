Шустер о ядерном оружиии в Беларуси: Чемоданчик будет в руках Путина, но если придется нажать на кнопку, он внезапно окажется у Лукашенко

"У нас еще есть один актор, как сейчас принято говорить, – Александр Лукашенко. Я сразу приношу извинения, я говорил, что он в плохой форме, плохое здоровье, он плохо выглядит... Нет, он выглядит нормально. Все нормально с ним. Беру свои слова обратно", – сказал журналист.

Шустер заявил, что Лукашенко, как и глава Чечни Рамзан Кадыров, является частью преступного объединения.

"Что такое для меня так называемая Российская Федерация? Это федерация организованной преступности. В эту федерацию входят люди, у которых есть силовой и финансово-экономический элементы. К примеру, у Кадырова есть территория, на которой есть некие богатства, свои вооруженные отряды, на что они способны, мы не знаем, но неважно. Вот человек, территория, какие-то богатства и вооруженные формирования у него есть. А Лукашенко сегодня – человек, который часть этой федерации организованной преступности. У него тоже как бы есть территория. Как бы. Так расправиться с оппозицией такими жесткими методами... Это "вагнеровские" методы. Лукашенко контролирует территорию и у него есть вооруженные силы. Плюс на его территории босс боссов, тот, который на верхушке сейчас, Путин, на его территории собирается уже тактическое ядерное вооружение размещать. В чьих руках будет чемоданчик? Я думаю, что чемоданчик будет в руках Путина, но если придется нажать на кнопку, он внезапно окажется у Лукашенко. Там будет какая-нибудь такая игра", – пояснил Шустер.

По его словам, преступное объединение РФ преследует главную цель – собственное обогащение.

"Все равно в этой федерации организованной преступности есть проблема (слава богу, что там есть проблема), что они друг другу не верят. Они друг друга во всем подозревают. Это, по большому счету, террариум. У них нет какой-то общей цели, какого-то общего понимания, кроме бабок", – отметил Шустер.

ВИДЕО