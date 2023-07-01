"Капля камень точит". Моравецкий объяснил, зачем Польша хочет разместить ядерное оружие НАТО

Он озвучил такую инициативу на полях саммита Европейского совета в Брюсселе 30 июня, сказав, что Варшава "не хочет сидеть сложа руки, пока [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин наращивает угрозы различного рода".

Комментируя сегодня это заявление, польский премьер сказал, что "капля точит камень" и нынешнее руководство страны не хочет повторить ошибок прошлого в отношении страны-агрессора.

"Когда Путин усиливает угрозу, когда он угрожает, он шантажирует Запад. Когда он объявляет о передислокации тактического ядерного оружия в Беларусь, мы тоже хотим самого высокого уровня безопасности. Не как господа [бывший премьер-министр Дональд] Туск и [бывший министр иностранных дел Радослав] Сикорский, которые сделали так "много", что у нас нет [противоракетного] щита, который должен был нас защитить. Он был демонтирован, это прямо объяснял президент США Барак Обама в 2009 году", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что правительство делает все для укрепления безопасности и считает вступление в Nuclear Sharing реальной перспективой.

"Ядерный обмен, так называемая программа обмена ядерным оружием, значительно укрепит эту нашу безопасность. Капля точит камень, мы будем говорить с нашими союзниками", – добавил он.

Nuclear Sharing – программа НАТО, являющаяся частью политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса. Она позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в хранении и планировании использования ядерного оружия НАТО. В рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.