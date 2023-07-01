"Капля камень точит". Моравецкий объяснил, зачем Польша хочет разместить ядерное оружие НАТО

Он озвучил такую инициативу на полях саммита Европейского совета в Брюсселе 30 июня, сказав, что Варшава "не хочет сидеть сложа руки, пока [президент страны-агрессора РФ Владимир] Путин наращивает угрозы различного рода".
Комментируя сегодня это заявление, польский премьер сказал, что "капля точит камень" и нынешнее руководство страны не хочет повторить ошибок прошлого в отношении страны-агрессора.
"Когда Путин усиливает угрозу, когда он угрожает, он шантажирует Запад. Когда он объявляет о передислокации тактического ядерного оружия в Беларусь, мы тоже хотим самого высокого уровня безопасности. Не как господа [бывший премьер-министр Дональд] Туск и [бывший министр иностранных дел Радослав] Сикорский, которые сделали так "много", что у нас нет [противоракетного] щита, который должен был нас защитить. Он был демонтирован, это прямо объяснял президент США Барак Обама в 2009 году", – сказал Моравецкий.
Он отметил, что правительство делает все для укрепления безопасности и считает вступление в Nuclear Sharing реальной перспективой.
"Ядерный обмен, так называемая программа обмена ядерным оружием, значительно укрепит эту нашу безопасность. Капля точит камень, мы будем говорить с нашими союзниками", – добавил он.
Nuclear Sharing – программа НАТО, являющаяся частью политики ядерного сдерживания Североатлантического альянса. Она позволяет странам-членам, не имеющим собственного ядерного оружия, участвовать в хранении и планировании использования ядерного оружия НАТО. В рамках программы Nuclear Sharing американское ядерное оружие было размещено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил, писало The New York Times.
25 марта Путин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам президента РФ, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля.
25 мая Лукашенко утверждал, что российские тактические ядерные боеприпасы уже начали перемещать в Беларусь. Путин 9 июня говорил, что размещение начнется в июле. Но через неделю, 16 июня, он заявил, что Россия якобы уже разместила ядерное оружие в Беларуси.
По данным главы ГУР Кирилла Буданова на 20 июня, хранилища в Беларуси готовят, но "ни одна боеголовка еще не была перемещена".
Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что считает угрозу применения Путиным тактического ядерного оружия реальной.
27 июня Лукашенко сообщил, что большая часть российского ядерного оружия уже завезена в Беларусь.