Украина сорвала план России по эскалации ситуации на ЗАЭС – Кулеба

Журналистка спросила, получили ли россияне по каким-то дипломатическим каналам сигналы о том, что подрыв ЗАЭС недопустим.
"Я думаю, что получили. И не только от наших традиционных друзей и партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым использование ядерного элемента в конфликте. Главное из сделанного – то, что Украина донесла до мира план россиян", – сказал Кулеба.
По словам министра, теперь россиянам будет сложнее реализовывать свой план по эскалации ситуации на ЗАЭС.
"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и его мы тоже вытащим на белый свет. Все должны понимать, что когда выходит президент [Украины] и говорит, что есть такой план, о нем известно, тем самым этот план фактически срывается. Поэтому мы тут очень вовремя среагировали", – сказал Кулеба.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.