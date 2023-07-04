Украина сорвала план России по эскалации ситуации на ЗАЭС – Кулеба

Журналистка спросила, получили ли россияне по каким-то дипломатическим каналам сигналы о том, что подрыв ЗАЭС недопустим.

"Я думаю, что получили. И не только от наших традиционных друзей и партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым использование ядерного элемента в конфликте. Главное из сделанного – то, что Украина донесла до мира план россиян", – сказал Кулеба.

По словам министра, теперь россиянам будет сложнее реализовывать свой план по эскалации ситуации на ЗАЭС.

"Я думаю, что они его уже переписывают, придумывают какой-то новый план. Я не менее убежден, что наша разведка получит и его, и его мы тоже вытащим на белый свет. Все должны понимать, что когда выходит президент [Украины] и говорит, что есть такой план, о нем известно, тем самым этот план фактически срывается. Поэтому мы тут очень вовремя среагировали", – сказал Кулеба.