Залужный на Ровенской АЭС обсудил сценарии развития событий на ЗАЭС – Генштаб ВСУ

Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" и директором Ровненской АЭС "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками", отметили в Генштабе ВСУ

Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook