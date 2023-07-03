Залужный на Ровенской АЭС обсудил сценарии развития событий на ЗАЭС – Генштаб ВСУ

Отмечается, что Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции".
"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", – сказано в сообщении.
Ранее, 1 июля, выездное заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции провел президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, об обстановке на белорусской границе и о возможных действиях врага докладывали Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".
В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью, опубликованном 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем ЗАЭС.