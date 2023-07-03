Залужный на Ровенской АЭС обсудил сценарии развития событий на ЗАЭС – Генштаб ВСУ

Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" и директором Ровненской АЭС "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками", отметили в Генштабе ВСУ Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Отмечается, что Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции".

"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", – сказано в сообщении.

Ранее, 1 июля, выездное заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции провел президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, об обстановке на белорусской границе и о возможных действиях врага докладывали Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.