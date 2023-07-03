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Залужный на Ровенской АЭС обсудил сценарии развития событий на ЗАЭС – Генштаб ВСУ

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Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" и директором Ровненской АЭС "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками", отметили в Генштабе ВСУ
Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" и директором Ровненской АЭС "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками", отметили в Генштабе ВСУ
Скриншот: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала посетили Ровенскую АЭС возле города Вараш. Об этом 3 июля в Facebook проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Залужный и Шаптала совместно с президентом НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и директором Ровенской АЭС Павлом Ковтонюком "проработали вопрос обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции".

"Договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/1205107034214296/

Ранее, 1 июля, выездное заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции провел президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, об обстановке на белорусской границе и о возможных действиях врага докладывали Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

Утром 6 июня 2023 года оперативное командование "Юг" сообщило о подрыве россиянами Каховской ГЭС. В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена, станция восстановлению не подлежит, заявила пресс-служба "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" 6 июня отметили, что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской АЭС. Как объяснили в компании, вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.

20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил британскому изданию New Statesman в интервью, опубликованном 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем ЗАЭС.

Теги: Украина, теракт, Генштаб ВСУ, радиация, Энергоатом, Запорожская АЭС, ВСУ, Ровенская АЭС, Павел Ковтонюк, Валерий Залужный, Петр Котин, Сергей Шаптала, ЗАЭС
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