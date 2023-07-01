Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС

"Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", – заявил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов докладывали об обстановке на белорусской границе и о возможных действиях врага.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь рассказали об усилении северного направления и охране АЭС.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий оперативной группировки войск "Волынь" Владимир Миронюк докладывали об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе, а глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

"Держим ситуацию под контролем", – заявил президент.