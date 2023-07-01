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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской АЭС

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Зеленский: Держим ситуацию под контролем
Зеленский: Держим ситуацию под контролем
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский провел выездное заседание ставки верховного главнокомандующего на Ровенской атомной электростанции. Об этом он сообщил в Telegram 1 июля.

"Собрались на Ровенской АЭС, чтобы на месте оценить любые возможные угрозы станции", – заявил он.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов докладывали об обстановке на белорусской границе и о возможных действиях врага.

Также министр внутренних дел Игорь Клименко, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко и командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь рассказали об усилении северного направления и охране АЭС.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль и командующий оперативной группировки войск "Волынь" Владимир Миронюк докладывали об оборонных рубежах и социально-экономической ситуации в регионе, а глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь – о защите Ровенской АЭС от киберугроз.

"Держим ситуацию под контролем", – заявил президент.

Контекст:

Ставка верховного главнокомандующего – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период войны осуществляет стратегическое управление ВСУ и другими воинскими формированиями государства.

В течение 2022 года Зеленский провел 45 заседаний ставки. В этом году президент собирал ставку более 25 раз, предыдущий раз – 30 июня.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: АЭС, Владимир Зеленский, Ровенская АЭС, Валерий Залужный, Юрий Лебедь, Сергей Дейнеко, Виталий Коваль, Кирилл Буданов, Юрий Щиголь
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